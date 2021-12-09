Объявить "Единую Россию" террористической организацией, - политолог Антонюк о вступлении главарей "ЛДНР" Пасечника и Пушилина в правящую партию РФ

Такое мнение он высказал в программе Комментарий с Анжеликой Сазоненко на Еспресо.TV.



"Кто-то верит в успех "нормандского" формата? Дело политиков и дипломатов этот процесс поддерживать, понимая, что он бесперспективен от слова совсем. Мы же четко понимаем мотивы России и наши мотивы, они не совпадают. В Москве состоялся съезд партии "Единая Россия", где главам террористических организаций - Пушилину и Пасечнику, (экс-президент РФ, - ред.) Дмитрий Медведев вручил партийные билеты", - заявил Антонюк.



Он выразил свое мнение, что это может означать.



"Россия де-факто признала свое террористическое и военное присутствие не только на уровне государства, а как представительства партии власти. Это значит, что Россия уже забила на все аргументы. И кто-то из министров ("нормандского" формата, - ред.) задаст вопрос Лаврову: "Как вы это объясните?". Вы там присутствуете, нет гражданской войны. Вся ваша стратегия идет к черту, потому что там присутствуют ваши партийцы. После такого эпизода, у кого-то могут быть иллюзии?", - сказал Антонюк.



Политолог считает, что Россия должна полностью нести ответственность за действия в ОРДЛО.



"В данном случае, условие есть одно – вы нарушили Минск. А если Пушилин и Пасечник появились там не вчера и теперь являются членами вашей партии, то вы теперь должны нести ответственность как государство и как

партия. И лучший способ – когда против партии "Единая Россия" введут санкции за террористическую деятельность и объявят террористической организацией", - подытожил Антонюк.

Главарям боевиков на оккупированном Донбассе Денису Пушилину и Леониду Пасечнику вручили партбилеты господствующей в РФ партии "Единая Россия".

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