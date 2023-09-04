Объявили сбор на внешкольное образование для детей погибших героев: ОО "Мечта детей Украины" и Приватбанк запустили проект "Свои дети"

Бывают ли чужими дети? Должны ли мы оставаться в стороне от уделов детей, потерявших кого-то из родителей на войне? Должны ли мы пройти мимо ребенка, который получил такой огромный мешок горя, боли и страданий? Останемся ли мы людьми после этого? Сможем ли смотреть в глаза этим детям, а самое главное в глаза своим личным детям? Прежде чем пройти мимо этого проекта, задайте себе вопрос, что бы вы сделали по отношению к своему ребенку в начале учебного года? Чем бы обеспечивали, чтобы организовывали, какие кружки, какие секции? Какие таланты и предпочтения своих детей вы бы поддерживали?”, - говорит глава ОО “Мечта детей Украины”, известная волонтер Дана Яровая.

Она подчеркнула, что как мама троих детей уже ответила на эти вопросы: чужих детей не бывает. И призвала украинцев активно приобщаться к этому амбициозному проекту, который должен обеспечить возможности для обучения и поддержать развитие таких детей через кружки, курсы, специализированные занятия. Проект базируется на персонализированном подходе и потребностях каждой семьи, нуждающихся в такой помощи.

В наших силах сделать так, чтобы детство таких детей было наполнено вниманием и заботой. Наша организация имеет большой опыт поддержки детей, оставшихся без родительской опеки, мы находимся в постоянном контакте с ними, знаем потребности и оказываем целевую помощь. Сегодня мы не имеем права оставаться в стороне от тысяч долей детей. Маленькие украинцы имеют право на большое будущее”, - говорит глава ОО “Мечта детей Украины” Дана Яровая.

Под опекой ОО "Мечта детей Украины" уже находится более 2 тыс. семей из всех регионов Украины. Организация работает по направлениям: образовательные программы, оздоровительные программы и гуманитарная помощь.

Поддержать проект можно через удобные каналы и сервисы ПриватБанка:

- по прямой ссылке (у био профиля);

- через сайт dobro.privatbank.ua;

- через меню "Добро" Приват24;

- в банкомате или терминале ПриватБанка (раздел "Благотворительность");

– в кассах банка.

https://privatbank.ua/cpa/our-children