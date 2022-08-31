Объявили победителя в народном голосовании "Гадяцкое сафари"
Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин объявил победителя в народном голосовании за лучший эскиз первой почтовой марки Полтавщины военного времени
Об этом он написал в своем телеграме.
В конкурсе выиграл эскиз жителя Полтавской области Александра Бондаренко. За него проголосовало около 6 тыс. человек из 24 тыс., участвовавших в голосовании.
Автор, как уже отмечалось выше, проживает в Полтавской области. Он выпускник, а ныне и преподаватель Гадячского профессионального колледжа культуры и искусств имени Котляревского.
Конкурс начался 25 августа и закончился 31 августа. В нем участвовало 9 эскизов будущей марки. Инициировали его совместно с председателем облсовета Александром Беленьким и руководителем областной Укрпочты Юрием Набасовым.
Дмитрий Лунин поблагодарил всех, кто направил свои эскизы, и напомнил, что марку скоро будут презентовать.
"Вскоре будем презентовать нашу полтавскую марку. Напоминаю, что к ней будет подарочный конверт и открытка. Изготавливается марка "Гадяцкое сафари" по проекту "Собственная марка", - написал Лунин.
- 25 августа стартовало голосование за лучший эскиз для марки Полтавщины военного времени "Гадяцкое сафари".
- 29 августа Укрпочта анонсировала новую марку с псом Патроном. 30 августа выход марки перенесли .
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