Об этом он написал в своем телеграме.

В конкурсе выиграл эскиз жителя Полтавской области Александра Бондаренко. За него проголосовало около 6 тыс. человек из 24 тыс., участвовавших в голосовании.

Автор, как уже отмечалось выше, проживает в Полтавской области. Он выпускник, а ныне и преподаватель Гадячского профессионального колледжа культуры и искусств имени Котляревского.

Конкурс начался 25 августа и закончился 31 августа. В нем участвовало 9 эскизов будущей марки. Инициировали его совместно с председателем облсовета Александром Беленьким и руководителем областной Укрпочты Юрием Набасовым.

Дмитрий Лунин поблагодарил всех, кто направил свои эскизы, и напомнил, что марку скоро будут презентовать.

"Вскоре будем презентовать нашу полтавскую марку. Напоминаю, что к ней будет подарочный конверт и открытка. Изготавливается марка "Гадяцкое сафари" по проекту "Собственная марка", - написал Лунин.

25 августа стартовало голосование за лучший эскиз для марки Полтавщины военного времени "Гадяцкое сафари".

29 августа Укрпочта анонсировала новую марку с псом Патроном. 30 августа выход марки перенесли .