Объявили победителя премии Drahomán Prize среди переводчиков с украинского языка на языки мира

Имя победительницы объявили 26 сентября во время торжественной церемонии, которая прошла в польском городе Гданьск. Ведущей церемонии была Мария Гурская, телеведущая Еспресо.

Учредители премии – Украинский институт, Украинский ПЭН и Украинский институт книги .

Ирина Дмитришин – переводчица с украинского языка на французский, автор многочисленных публикаций по украинской литературе и истории. Отвечает за украинские студии в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже, руководит проектами, направленными на продвижение Украины, ее культуры и истории в Западной Европе. На премию номинирована с переводом на французский язык романа Сергея Жадана "Интернат".

"Я люблю, уважаю и восхищаюсь всеми авторами, которых переводила. Но я чрезвычайно рада, что получила премию именно за "Интернат" Сергея Жадана. Это одно из тех знаковых произведений, которое представляет Украину и позволяет иностранцам попытаться понять, что у нас происходит, почему и как мы должны из этого выходить. А мы выйдем, потому что, по словам того же Жадана, завтра мы проснемся на один день ближе к нашей победе", – сказала Ирина Дмитришин.

Лауреат Премии Drahomán Prize Ирина Дмитришин получила статуэтку, изготовленную украинской скульптором Анной Звягинцевой, и денежное вознаграждение в размере 3 000 евро. Свою финансовую награду Дмитришин выразила желание разделить на три части и передать Сергею Жадану на его инициативы поддержки Украины, проекту Kult.Podcast о культуре, литературе и философии литературоведа Татьяны Огарковой и философа Владимира Ермоленко, а также на инициативы и проекты Украинского ПЭН.

Во время церемонии также была отмечена Джованна Броджи (Италия) — переводчица с украинского на итальянский, исследовательница литературы Центральной и Восточной Европы. Она получила Специальную награду Капитулы за особый вклад в перевод и продвижение украинской литературы, а также в развитие украиноведческих исследований в Италии.

"Я хотела бы выразить глубокую благодарность жюри за признание моей украиноведческой деятельности. Украина имеет очень сложную историю и культуру, поэтому я решила посвятить ей самую большую часть своего времени за последние 30 лет. Я рада, что мои статьи и книги внесли небольшой вклад для того, чтобы в мире больше знали о прошлом и настоящем", — говорилось в речи Броджи, которую со сцены зачитала ведущая вечера.

Также во время церемонии исполнительный директор Украинского ПЭН Татьяна Терен упомянула имена семи украинских переводчиков, погибших, защищая страну с февраля 2022 года — Денис Антипов, Евгений Гулевич, Илья Чернилевский, Олег Клюфас, Константин Старовицкий, Сергей Заисковский, Александр Кислик.

На получение премии Drahomán Prize за 2022 год было номинировано 15 переводчиков и переводчиков из 14 стран (Болгария, Бразилия, Великобритания, Армения, Грузия, Италия, Канада, Литва, Северная Македония, Польша, Румыния, США, Финляндия и Франция). Больше всего заявлений подали дипломатические представительства Украины в разных странах мира и зарубежные издательства.

В короткий список Drahomán Prize за 2022 год вошли переводчик с украинского на английский Марко Андрейчик (номинированный с переводом романа Владимира Рафеенко "Мондегрин. Песни о смерти и любви") и переводчица с украинского на болгарский Райна Христова Камберова (номинирована с переводом романа Любка Дереша "Культ").

Премия Drahomán Prize была основана в 2020 году Украинским институтом, Украинским ПЭН и Украинским институтом книги. Награда призвана поддержать и отметить сподвижническую работу переводчиков с украинского языка на языки мира. Drahomán Prize вручается за высокое переводческое мастерство и вклад в продвижение украинской литературы за границей.

Лауреатами премии в предыдущие годы стали переводчик с украинского языка на польский, писатель и литературный критик Богдан Задура (2021) и переводчица с украинского на немецкий Клаудия Дате (2020).