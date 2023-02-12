Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Объявили новую программу Латвийской книжной ярмарки

Объявили новую программу Латвийской книжной ярмарки

12 февраля, 2023 воскресенье
14:36
Культура

Объявили программу событий Латвийской книжной ярмарки

Об этом сообщили на официальном сайте ярмарки.

Стало известно, что участие в ярмарке примут издательства "Zvaigzne ABC", "Jānis Roze", "Jumava", "Pētergailis", "Latvijas Mediji", "Madris", "Avots", "MicRec", "Zinatne", "Aminori ", Days Book", "Big and Small", "Kontinents", "SolVita". Кроме того, на ярмарке также будет украинская типография "Артпринт".

Некоторые из объявленных событий:

Дискуссия по теме беженцев и бегства в истории Латвии на основании книги "Они опять в дороге" (3 марта);

Эвия Вейде Рико будет разговаривать с автором Анной Жигури.

Презентация книги литовского писателя Видса Моркунса "Путешествующие станции" (3 марта);

Участники: автор Видс Моркунс, переводчица Даце Мейере, модератор мероприятия Кристине Илзиня

Организаторы: Zvaigzne ABC, программа Креативная Европа.

Презентация детской книги "Перо мечты", связанной с историей Украины (4 марта);

Представители Фонда Конрада Аденауэра в Балтии примут участие в профессиональном обсуждении

Дискуссия "Сила женщины и путь к себе" (4 марта);

Разговор с писательницей Зани Нутс и презентация книги "Мы должны развестись"

Дискуссия "Роль блоггеров в популяризации книг" (5 марта);

Организатор: Латвийская ассоциация книгоиздателей

Латвийская книжная ярмарка в 2023 году состоится с 3 по 5 марта на острове Кипсала у окрестностей Риги.

  • 3 февраля посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине.
Украина
Латвия
Читайте также:
У Туреччині затримали керівника будівельної компанії
11 февраля, 2023 суббота
В Турции задержан руководитель компании, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения
ЗСУ
11 февраля, 2023 суббота
NYT спрогнозировал, на каком направлении ВСУ начнут контрнаступление
окупанти, орки
12 февраля, 2023 воскресенье
ISW: провал войск РФ под Угледаром ослабил веру россиян в их способность начать масштабное наступление на Востоке Украины
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 февраля
15:34
Инсайдер рассказал, почему бой Усика против Фьюри оказался под угрозой срыва
15:30
Эксклюзив
Тарас Креминь
Это их право и корпоративное согласие, - Креминь о запрете русского языка в Могилянке
15:27
пенсия
Перерасчет пенсий с учетом инфляции состоится в марте
15:21
Пакистан предоставит Украине более 10 тысяч снарядов для "градов", — СМИ
15:17
С 4 февраля более 20 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"
14:59
Биатлон: Джима совершила прорыв на 15 позиций в гонке преследования на ЧМ-2023
14:05
Анджей Дуда
Путин сможет победить, если Украине не предоставят оружие, - Дуда
14:00
OPINION
Циничный социальный эксперимент "империя в XXI веке" закрывается
13:59
Новая волна мобилизации не поможет армии РФ, а истощит ее, - ГУР
13:44
"У нас их недостаточно... И нам понадобится гораздо больше": Дуда озвучил преграды для поставок самолетов F-16 Украине
13:43
Pet Shop Boys создали песню о диктатуре Путина
13:31
50 лет санкций для 200 россиян: Зеленский ввел в действие решение СНБО
13:27
В Киеве будут раздаваться взрывы: 12 февраля на Десне подорвут ледовую пробку
13:20
В ГУР обнародовали доказательство, что Россия привлекает курдов к управлению "шахедами"
13:00
В Турции арестовали причастных к строительству домов, обрушенных после землетрясения
13:00
Жозеп Боррель
Голос ЕС должен быть громче в противодействии путинской "индустрии лжи", - Боррель
12:52
Пидручный ответил Фуркаду на предложение вернуть россиян в биатлон
12:25
В НАТО опровергли информацию о продлении полномочий Столтенберга
12:20
В Украине 12 февраля нет дефицита мощности в системе электроснабжения: электричество не будут выключать
12:17
В преддверии Рамштайна Резников и Остин обсудили поставки ПВО и артиллерии для Украины
12:09
OPINION
Может, у нас есть несколько конституций: одна для всех, а другая эксклюзивная?
11:59
Гайдай: россияне несколько отступили на Кременском направлении
11:58
В ООН не исключают рост вдвое числа жертв землетрясений в Турции и Сирии
11:54
Тренер Макгрегора готовит украинского чемпиона Bellator Амосова к защите титула в Ирландии
11:21
Попытки России захватить восточную Украину могут занять два года, - руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин
11:18
Инфографика
Курс валют на 12 февраля: сколько стоят евро и доллар
11:16
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
11:10
"Убийца артиллерии большой дальности": Южная Корея планирует разработать новую ракету
10:52
Президент Ирана Раиси по приглашению Си Цзиньпина летит в Китай
10:22
Украинец, которого сравнивали с Кличко, проиграл принципиальному сопернику нокаутом
10:16
Обстрелы Херсонщины: россияне больше всего били по микрорайону "Остров" в областном центре
10:04
OPINION
Инфляция в Украине: больше всего подорожали яйца и горючее
09:43
Британское вооружение и военные транспортные средства могут производить в Украине, - The Telegraph
09:35
Украинский чемпион победно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва
09:18
Инфографика
За последние недели РФ понесла в Украине наибольшие потери с февраля 2022 года, - разведка Британии
09:06
НАТО продлит срок полномочий Столтенберга до апреля 2024 года, - Reuters
08:50
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 900 военных РФ, 13 танков и 10 БПЛА
08:32
Prozorro
"Европейская Солидарность" призывает вернуть тендеры через Prozorro
08:23
Немецкая разведка предупредила об усилении шпионажа Китая против Берлина
08:05
OPINION
Как россияне будут примерять на себя роль жертвы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV