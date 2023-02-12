Объявили новую программу Латвийской книжной ярмарки
Объявили программу событий Латвийской книжной ярмарки
Об этом сообщили на официальном сайте ярмарки.
Стало известно, что участие в ярмарке примут издательства "Zvaigzne ABC", "Jānis Roze", "Jumava", "Pētergailis", "Latvijas Mediji", "Madris", "Avots", "MicRec", "Zinatne", "Aminori ", Days Book", "Big and Small", "Kontinents", "SolVita". Кроме того, на ярмарке также будет украинская типография "Артпринт".
Некоторые из объявленных событий:
Дискуссия по теме беженцев и бегства в истории Латвии на основании книги "Они опять в дороге" (3 марта);
Эвия Вейде Рико будет разговаривать с автором Анной Жигури.
Презентация книги литовского писателя Видса Моркунса "Путешествующие станции" (3 марта);
Участники: автор Видс Моркунс, переводчица Даце Мейере, модератор мероприятия Кристине Илзиня
Организаторы: Zvaigzne ABC, программа Креативная Европа.
Презентация детской книги "Перо мечты", связанной с историей Украины (4 марта);
Представители Фонда Конрада Аденауэра в Балтии примут участие в профессиональном обсуждении
Дискуссия "Сила женщины и путь к себе" (4 марта);
Разговор с писательницей Зани Нутс и презентация книги "Мы должны развестись"
Дискуссия "Роль блоггеров в популяризации книг" (5 марта);
Организатор: Латвийская ассоциация книгоиздателей
Латвийская книжная ярмарка в 2023 году состоится с 3 по 5 марта на острове Кипсала у окрестностей Риги.
- 3 февраля посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине.
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