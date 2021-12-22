Объявил себя "президентом Украины" и сформировал "правительство": в Днепре разоблачили злоумышленника

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Днепре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого народовластия на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их новосозданными. Втом числе не исключал и вариант насильственного свержения власти.





По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировало теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым президентом Украины. Другими решениями назначены – "председатель Верховного совета", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

Как отмечается, злоумышленник пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие", - отмечают в СБУ.

В ходе обыска, проведенного по адресу жительства злоумышленника, изъяты:

печати и бланки фейковых псевдообразований;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта чиновников".

В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.



