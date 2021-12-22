Объявил себя "президентом Украины" и сформировал "правительство": в Днепре разоблачили злоумышленника
Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре мужчину, который провозгласил себя президентом Украины и сформировал так называемое правительство
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В Днепре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого народовластия на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины", - говорится в сообщении.
Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их новосозданными. Втом числе не исключал и вариант насильственного свержения власти.
По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировало теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым президентом Украины. Другими решениями назначены – "председатель Верховного совета", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".
Как отмечается, злоумышленник пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие", - отмечают в СБУ.
В ходе обыска, проведенного по адресу жительства злоумышленника, изъяты:
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печати и бланки фейковых псевдообразований;
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компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
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фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта чиновников".
В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.
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