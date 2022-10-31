Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"На днях оккупанты один за другим взламывали гаражи в гаражных кооперативах. Залезли и на территорию православного храма в Энергодаре. Мародерствуют на частных и коммунальных предприятиях", - пишет он.

Российские войска воруют автомобили, мотоциклы, скутеры, бытовую технику, посуду, мебель, сантехнику, запчасти для машин и даже подержанную одежду.

"Не то чтобы мы были очень удивлены "успехам" рашистов. Но, если хоть на минуту попытаться применить их же логику, то они сейчас мародерствуют на объявленных "российскими" территориях, грабят тех же людей, которых якобы пришли освобождать. То есть, очевидно всем, что это не армия, а бандформирование, главная цель которого – украсть как можно больше и сбежать", – добавляет он.

Напомним, в оккупированном Энергодаре в Запорожье 30 октября россияне попали в электроподстанцию в промышленной зоне и оставили часть города без света.

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