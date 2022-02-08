Обворовывали пенсионеров по всей Украине: в Винницкой области правоохранители задержали преступную группу
В Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, совершившую ряд краж из домов пенсионеров
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Из автомобиля задержанных изъяты денежные средства, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.
По словам начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, подозреваемые проникли в дом 81-летней женщины, оттуда вынесли ее сбережения – около 20 тыс. грн и скрылись на автомобиле. Полицейские обнаружили свидетелей, которые видели приезжих, что помогло установить и задержать воров на территории Жмеринского района.
"По имеющейся информации, участники группы "гастролировали" разными регионами Украины и обворовывали дома. Подавляющее большинство пострадавших от их неправомерных действий – пенсионеры", - отмечают в полиции.
Известно, что члены группы обворовывали дома при отсутствии хозяев или под разными предлогами заходили в их дома. Отвлекая внимание хозяев, выносили их средства, ценные вещи и исчезали.
"В Ильинецком территориальном обществе злоумышленники похитили из дома местной пенсионерки 74 тысячи гривен, а у жительницы Шаргородской территориальной громады - 300 гривен и золотые украшения", - добавили правоохранители.
По фактам совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, открыты уголовные производства. За такие преступления злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Трое участников группы задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания.
Продолжаются следственные действия по документированию преступной деятельности.
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