Обворовали около 30 квартир: в Винницкой области полицейские "на горячем" задержали злоумышленников

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По информации главы Главного управления полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, воров задержали, когда они пытались скрыться на машине сразу после совершения очередной кражи. Во время осмотра автомобиля Daewoo Lanos, на котором передвигались злоумышленники, полицейские изъяли ювелирные изделия, деньги, часы похищены из пострадавших, отмычки, отвертки, перчатки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.







Полиция задержала двоих злоумышленников – 51-летнего жителя Донецкой области и 43-летнего винниччанина. Старший из мужчин имеет судимости за совершение квартирных краж. Путем подбора ключа он проникал в помещение пострадавших, а его сообщник ожидал возле подъездов домов и по телефону сообщал, когда кто-то заходил.



"При проведении санкционированного обыска в арендованной злоумышленниками винницкой квартире следователи изъяли мобильные телефоны, симкарты разных операторов мобильной связи, отмычки, балаклавы, денежные средства в валюте и гривне, ювелирные изделия, коллекции монет", - говорится в сообщении.







Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи решают вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, 1 ноября полиция Киевской области разоблачила злоумышленников, притворявшихся инвесторами, приезжали к застройщикам или бизнесменам и угоняли наличные с их автомобилей.