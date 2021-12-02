Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Обворовали около 30 квартир: в Винницкой области полицейские "на горячем" задержали злоумышленников

Обворовали около 30 квартир: в Винницкой области полицейские "на горячем" задержали злоумышленников

2 декабря, 2021 четверг
14:37
Криминал

В четверг, 1 декабря, работники криминальной полиции с привлечением бойцов спецподразделения КОРД в Виннице задержали двух злоумышленников, причастных к большому количеству квартирных краж в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации главы Главного управления полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, воров задержали, когда они пытались скрыться на машине сразу после совершения очередной кражи. Во время осмотра автомобиля Daewoo Lanos, на котором передвигались злоумышленники, полицейские изъяли ювелирные изделия, деньги, часы похищены из пострадавших, отмычки, отвертки, перчатки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.



Полиция задержала двоих злоумышленников – 51-летнего жителя Донецкой области и 43-летнего винниччанина. Старший из мужчин имеет судимости за совершение квартирных краж. Путем подбора ключа он проникал в помещение пострадавших, а его сообщник ожидал возле подъездов домов и по телефону сообщал, когда кто-то заходил.

"При проведении санкционированного обыска в арендованной злоумышленниками винницкой квартире следователи изъяли мобильные телефоны, симкарты разных операторов мобильной связи, отмычки, балаклавы, денежные средства в валюте и гривне, ювелирные изделия, коллекции монет", - говорится в сообщении.



Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи решают вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.

  • Напомним, 1 ноября полиция Киевской области разоблачила злоумышленников, притворявшихся инвесторами, приезжали к застройщикам или бизнесменам и угоняли наличные с их автомобилей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







 
Новости
КОРД
квартирные воры
Читайте также:
1 декабря, 2021 среда
Ломаченко предложили бой за титул абсолютного чемпиона мира, но есть одно условие
1 декабря, 2021 среда
Лучший боксер мира поддержал обидчика Ломаченко Лопеса после утраты поясов украинца
30 ноября, 2021 вторник
Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой за пояс WBC
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.19
    Покупка 27.19
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.71
    Продажа 31.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
2 декабря
16:28
товарообмен
Кабмин продлил льготную пошлину на импорт российских товаров
16:17
коронавирус
Правительство увеличило расходы и выплаты медикам и их семьям
16:10
PR
"Проходной двор": журнал "Фокус" оценил правительство Дениса Шмыгаля
16:10
После решения суда: правительство изменило правила лишения прав водителей-нарушителей
16:08
Чехия призвала Россию к полному выполнению Минских соглашений
16:02
Денис Шмигаль
Правительство дополнительно выделит 8 млрд грн на выплаты "тысячи Зеленского"
15:51
Шмигаль
В Украине создали национальный центр развития мира
15:46
Сергей Лавров
В России заявили о готовности к диалогу с США по Украине
15:37
коронавирус
Радуцкий: украинские лаборатории могут выявлять штамм коронавируса "Омикрон"
15:36
Денис Шмигаль
Украина закроет границу для ряда стран Африки из-за штамма коронавируса "Омикрон", - Шмыгаль
15:35
Златан Ибрагимович
Превращал ненависть в силу: Футболист "Милана" Ибрагимович рассказал, как его травили в детстве в Швеции
15:23
Кулеба
Совет ЕС выделит Украине €31 млн на укрепление обороноспособности
15:14
САП направила в суд дело по бывшей эксперта госпредприятия, причастной к незаконной передаче трубопровода "Самара-Западное направление"
15:05
Шевченко прокомментировал слухи о переходе Ярмоленко в "Дженоа"
15:04
Facebook
Белорусский КГБ создавал фейковые акка спровоунты в соцсетях, чтоб спровоцировать миграционный кризис, - Meta
14:59
Денис Монастирский
Монастырский: весной 2022 года полноценно заработает Единый реестр оружия
14:49
Командующий ООС Павлюк: "Байракторы" работают на Донбассе, не пересекая линию фронта
14:41
Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму
14:40
Мирча Луческу
"Динамо" начало искать замену Луческу, - СМИ
14:29
COVID
В Греции и Франции зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"
14:20
больница COVID
Коронавирус в Украине: в 10 регионах превышен показатель госпитализаций
14:17
Disney
Disney впервые за 98 лет существования корпорации возглавит женщина
14:08
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер Джошуа ответил на предложение отказаться от реванша с Усиком
14:08
Порошенко
Должны защитить людей, - Порошенко призвал заложить в бюджет-22 деньги на субсидии, индексацию пенсий, повышение зарплат медикам, учителям и военным
13:54
Не только спортзалы, театры и путешествия: "тысячу Зеленского" за вакцинацию позволили тратить на книги
13:48
На Северном ГОКе запустили вторую линию циклично-поточной технологии
13:41
СБУ
"Репутационная потеря для ФСБ": СБУ отрицает сотрудничество с задержанными в РФ украинцами
13:31
Замглавы МИД Божок подал в отставку
13:29
ООН
В 2022 году из-за войн, COVID-19 и изменения климата гуманитарной помощи потребует каждый 29-й житель планеты, - ООН
13:24
суд
В Украине диверсанта "ДНР" приговорили к почти 12 годам заключения
13:15
Звездного британского боксера обвинили в вооруженном нападении
13:13
Саакашвили привезли в суд: у здания собрались протестующие
13:05
"Я не нажимал на крючок": Болдвин о смерти украинки Галины Гатчинс
12:48
Верховная Рада
Рада приняла государственный бюджет на 2022 год
12:44
Компания Ferrexpo продолжает реализацию проекта по очистке реки Днепр
12:35
Роналду допросят по делу о финансовых махинациях "Ювентуса"
12:24
Верховная Рада
В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о двойном гражданстве
12:15
С ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне угрозы новой агрессии РФ, - правозащитники
12:01
Роберт Левандовски
Левандовски решил покинуть "Баварию"
11:55
КМДА
Чиновника департамента архитектурно-строительного контроля КГГА разоблачили на получении $2 тыс. взятки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV