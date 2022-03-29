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Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку

29 мартa, 2022 вторник
12:08
война с Россией

Оккупанты похитили журналистку Ирину Дубченко в Розовке на Запорожье

Об этом сообщил корреспондент "1+1" Яков Носков в "Фейсбуке".

"Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Иру обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных", - написал он.

По его информации, Ирина Дубченко была вывезена в Донецк.

"Иру сдали местные. Сейчас ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий". Маленькую дочь за несколько дней до этого девушка успела отправить к родителям в Запорожье", - сообщил Носков.

Ирина Дубченко работала в разных всеукраинских и запорожских СМИ. В их числе – газета "Суббота-плюс", информационные сайты "Репортер", Depo.ua, а также информационное агентство УНИАН.


Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили начальницу управления образования.

журналисты
Запорожская область
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