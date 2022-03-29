Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку

Об этом сообщил корреспондент "1+1" Яков Носков в "Фейсбуке".



"Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Иру обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных", - написал он.



По его информации, Ирина Дубченко была вывезена в Донецк.



"Иру сдали местные. Сейчас ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий". Маленькую дочь за несколько дней до этого девушка успела отправить к родителям в Запорожье", - сообщил Носков.

Ирина Дубченко работала в разных всеукраинских и запорожских СМИ. В их числе – газета "Суббота-плюс", информационные сайты "Репортер", Depo.ua, а также информационное агентство УНИАН.



Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили начальницу управления образования.