Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку
Оккупанты похитили журналистку Ирину Дубченко в Розовке на Запорожье
Об этом сообщил корреспондент "1+1" Яков Носков в "Фейсбуке".
"Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Иру обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных", - написал он.
По его информации, Ирина Дубченко была вывезена в Донецк.
"Иру сдали местные. Сейчас ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий". Маленькую дочь за несколько дней до этого девушка успела отправить к родителям в Запорожье", - сообщил Носков.
Ирина Дубченко работала в разных всеукраинских и запорожских СМИ. В их числе – газета "Суббота-плюс", информационные сайты "Репортер", Depo.ua, а также информационное агентство УНИАН.
Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили начальницу управления образования.
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