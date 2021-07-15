Обвиняют в контрабанде наркотиков: в Турции задержали судно с украинским экипажем, четырех человек арестовано

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает " Интерфакс-Украина ".

"10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура г.. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков ", - сказал Николенко.

Он добавил, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинская дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа пока находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели ", - отметил спикер.

Николенко отметил, что департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле.