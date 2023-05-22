Обвинял в войне "сатанинскую мафию" и поддерживал агрессию РФ: ТикТок-блогеру сообщили о подозрении

Об этом сообщили в СБУ

Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На своей странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

Блогер призвал зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским стражам порядка, - отметили в офисе Генерального прокурора.

Также фигурант активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.

Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

Во время обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее СБУ разоблачила закарпатца, который призвал РФ "освободить Ужгород".

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.