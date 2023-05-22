Обвинял в войне "сатанинскую мафию" и поддерживал агрессию РФ: ТикТок-блогеру сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного пророссийского блоггера, распространявшего нарративы Кремля
Об этом сообщили в СБУ
Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На своей странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.
Блогер призвал зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским стражам порядка, - отметили в офисе Генерального прокурора.
Также фигурант активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.
Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.
Во время обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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