Об этом сообщило агентство Reuters .

Известно, что Тачи обвиняют в преследованиях, убийствах, пытках и насильственных исчезновениях людей, связанных с восстанием 1998-99 годов, которое в конце концов принесло Косово независимость от Сербии и сделало Тачи героем среди соотечественников.

Отмечается, что вскоре после начала слушаний в суде Тачи и трое других обвиняемых, его близкие соратники в партизанской Армии освобождения Косово, а затем в политике мирного времени, заявили о своей невиновности

"Я понимаю обвинения и я полностью невиновен", - объявил Тачи в суде.

Судебный процесс под руководством международных судей и прокуроров начался со вступительных заявлений обвинения. В течение следующих трех дней выступят адвокаты защиты и представитель Совета жертв войны Косово.