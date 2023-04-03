Обвиняемый в военных преступлениях экс-президент Косово Тачи заявил о невиновности в суде в Гааге
Бывший президент Косово Хашим Тачи в понедельник, 3 апреля, на заседании специального суда в Гааге не признал себя виновным по 10 пунктам обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности
Об этом сообщило агентство Reuters .
Известно, что Тачи обвиняют в преследованиях, убийствах, пытках и насильственных исчезновениях людей, связанных с восстанием 1998-99 годов, которое в конце концов принесло Косово независимость от Сербии и сделало Тачи героем среди соотечественников.
Отмечается, что вскоре после начала слушаний в суде Тачи и трое других обвиняемых, его близкие соратники в партизанской Армии освобождения Косово, а затем в политике мирного времени, заявили о своей невиновности
"Я понимаю обвинения и я полностью невиновен", - объявил Тачи в суде.
Судебный процесс под руководством международных судей и прокуроров начался со вступительных заявлений обвинения. В течение следующих трех дней выступят адвокаты защиты и представитель Совета жертв войны Косово.
- Напомним, 27 февраля президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.
- 19 марта Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений.
- 23 марта Косово присоединилось к санкциям против ЧВК Вагнера.
- 1 апреля специальный суд в Гааге начал рассмотрение дела в отношении экс-лидера Косово, 54-летнего Хашима Тачи, по обвинениям в военных преступлениях во время войны с Сербией 1998-99 годов.
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