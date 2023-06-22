Об этом сообщает CNN .

21 июня в суде штата Массачусетс Тейшейра не признал себя виновным ни по одному из шести пунктов обвинений.

Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной. С момента ареста в апреле 2023 года Тейшейра находится под стражей.

Адвокаты Тейшейры утверждали в суде, что их клиент не ожидал, что секретная информация, опубликованная на Discord, будет дальше распространяться в Интернете, и критиковали прокуроров за преувеличение опасности, которую их клиент представляет для национальной безопасности.

Следующее слушание по делу Тейшейры назначено на 9 августа.

Что известно об утечке секретных документов Пентагона

6 апреля 2023 года The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. После этого Пентагон приступил к расследованию.

Через несколько дней в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. По их словам, Россия могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.

Позже журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.

14 апреля Тейшейре официально выдвинули обвинения. Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором он работал, приостановил свою разведывательную деятельность.

В конце апреля The New York Times сообщило , что Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, начал делиться секретными данными еще в феврале 2022 года и со значительно более широкой аудиторией, чем считали ранее.