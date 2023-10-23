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Обвиняемый в госизмене экс-глава "Партии регионов" Ефремов сбежал в Москву, - Схемы

23 октября, 2023 понедельник
14:12
Общество

Александр Ефремов, бывший глава фракции "Партии регионов", обвиняемый в государственной измене, уехал из Украины во время полномасштабного вторжения РФ и сейчас находится в Москве

Об этом сообщает Радио Свобода .

Бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, экс-депутат Александр Ефремов, обвиняемый в Украине в государственной измене, выехал из страны после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался.

В Украине 69-летний Александр Ефремов обвиняется в содействии в создании группировки "Луганская народная республика", помощи захвата админздания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году и еще в ряде преступлений.

В частности, эксдепутат обвиняется в государственной измене. Сам Ефремов эти обвинения отвергает, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело по нему находится в стадии судебного разбирательства.

Сообщается, что Ефремов вышел из под стражи в 2019 году после трех лет пребывания в следственном изоляторе Старобельска. Одним из адвокатов эксдепутата по делу был Андрей Смирнов, ныне являющийся заместителем руководителя Офиса президента Украины.

После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно уезжать за границу. В частности – в Россию. Эксдепутат четырежды ездил туда через пункт пропуска в Сумской области "Бачевск". Такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го. В последний раз Ефремов напрямую съездил в Россию прямо накануне вторжения российских войск – уехал 4 февраля 2022 года и по тому же маршруту вернулся в Украину 19 февраля.

А уже 18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину железной дорогой через контрольно-пропускной пункт "Чоп" на границе со Словакией и до сих пор не вернулся.

По данным источника, в настоящее время он находится в Москве.

В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух столичных апартаментов.

Местом регистрации Ефремова указаны двухэтажные апартаменты, которые расположены на 26-м и 27-м этажах общей площадью 466,5 квадратных метров, которые с 2016 года оформлены на сына Ефремова – Игоря. Стоимость таких апартаментов составляет около 2,8 миллионов долларов.

В другой записи с базы "Гемотест" за 2022 год указано еще одно место жительства бывшего "регионала" – это также апартаменты в "Триумф-Паласе", только на 11-м этаже. Общая площадь – 191,8 квадратного метра. Недвижимость стоимостью около 1,2 миллиона долларов также принадлежат его сыну.

Таким образом, суммарная стоимость найденной журналистами московской недвижимости семьи Ефремовых составляет более 4 миллионов долларов.

Отдельно, с помощью официального сайта Федеральной налоговой службы РФ, "Схемы" выяснили, что у эксдепутата российский индивидуальный налоговый номер. Органы РФ его учитывают в привязке к украинскому загранпаспорту Ефремова.

Также у бывшего парламентария есть и российский страховой номер (СНИЛС), позволяющий получать пенсионные выплаты на территории РФ. "Схемы" получили выписку из базы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, где указан стаж работы Ефремова еще во времена СССР.

На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: "Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью до свидания".

Редакция также направила запрос в Офис генерального прокурора Украины с вопросами, известно ли им нынешнее местонахождение Ефремова, объявлялся ли он в розыск, какую меру пресечения он имеет в указанном уголовном производстве и почему не проводятся судебные заседания по делу.

"В ответ "Схемам" в ОГП сообщили, что у Ефремова нет меры пресечения и в розыск не объявлялось. На вопрос о местонахождении не ответили. В прокуратуре также добавили, что судебные заседания по делу не назначались, "что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельская". Прокуратура вспомнила о том, что дела Старобельского суда теперь должны рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечают в ОГП, информация о фактической передаче материалов дела Ефремова в другой суд им "не поступала".

Что известно об Александре Ефремове

Александр Ефремов – давний соратник беглого президента Виктора Януковича. После избрания Януковича президентом в 2010 году Ефремов возглавил фракцию "Партии регионов" в парламенте, также являлся руководителем ее луганской областной ячейки.

Всего, начиная с 2006 года, трижды избирался в Верховную Раду под флагами Партии регионов. Ефремов голосовал за "диктаторские законы 16 января" – пакет антидемократических законов, существенно ограничивших права граждан и свободу слова.

В преддверии парламентских выборов в 2019 году тогда еще внефракционный депутат, а ныне подозреваемый в государственной измене Евгений Мураев сообщил, что включил в список возглавляемой им партии "Оппозиционный блок" Александра Ефремова. Позже в Центральной избирательной комиссии заявили, что "Оппозиционный блок" не сможет включить Ефремова, ведь истек срок для подачи кандидатов в списки.

  • Один из прокуроров Офиса Генерального прокурора Максим Захаров сделал карьеру по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова , которого обвиняли в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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Украина
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Партия регионов
Виктор Янукович
Война с Россией
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