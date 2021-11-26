Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Бражников уехал из Украины, - Решетки

Об этом сообщает издание "Ґрати".

"Обвиняемый по делу пыточной "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого неизвестно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников уехал из страны (прокуратуре, - ред.) также неизвестно", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что судья Сергей Родионов отказал защите в ходатайстве о видеоконференции.

Судебный процесс в течение полугода находится в подготовительной стадии.

По данным "Ґрат", по делу девять пострадавших, все они - бывшие узники "Изоляции".

На суде присутствовал один из потерпевших - журналист Станислав Асеев. Он заявил, что процесс затягивается, и призвал суд принять необходимые меры, чтобы быстрее перейти к рассмотрению дела по существу. Также он подчеркнул, что Бражников является одним из ключевых обвиняемых по делу, сбежавшему и неоправданно требующему статуса беженца.

"Бражников является одним из ключевых обвиняемых в резонансном деле "Изоляции", которое сейчас на всю Украину звучит. Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода. Как мы видим из документов, которые еще требуют подтверждения, и за моими личными данными, этот человек фактически сбежал и еще требует какого-то статуса политзаключенного или беженца", - сказал Асеев.