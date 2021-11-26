Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Бражников уехал из Украины, - Решетки
Адвокат обвиняемого по делу донецкой пыточной оккупантов "Изоляция" Евгения Бражникова Виталий Гончаров заявил, что его клиент уехал из Украины
Об этом сообщает издание "Ґрати".
"Обвиняемый по делу пыточной "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого неизвестно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников уехал из страны (прокуратуре, - ред.) также неизвестно", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что судья Сергей Родионов отказал защите в ходатайстве о видеоконференции.
Судебный процесс в течение полугода находится в подготовительной стадии.
По данным "Ґрат", по делу девять пострадавших, все они - бывшие узники "Изоляции".
На суде присутствовал один из потерпевших - журналист Станислав Асеев. Он заявил, что процесс затягивается, и призвал суд принять необходимые меры, чтобы быстрее перейти к рассмотрению дела по существу. Также он подчеркнул, что Бражников является одним из ключевых обвиняемых по делу, сбежавшему и неоправданно требующему статуса беженца.
"Бражников является одним из ключевых обвиняемых в резонансном деле "Изоляции", которое сейчас на всю Украину звучит. Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода. Как мы видим из документов, которые еще требуют подтверждения, и за моими личными данными, этот человек фактически сбежал и еще требует какого-то статуса политзаключенного или беженца", - сказал Асеев.
- Напомним, в марте 2020 года Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся в Украину во время обмена пленными. Один из них - Евгений Бражников.
- В ноябре 2021 года в Киеве был задержан бывший комендант донецкой тюрьмы окупантов "Изоляция" Денис Куликовский.
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