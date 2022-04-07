Обвиняемого в нападении на журналистов Мецгера готовятся назначить замминистра экономики, - Радио Свобода
Обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов экс-глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер может стать заместителем министра экономики
Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на письмо, поступившее на имя премьер-министра Денис Шмыгаля 5 апреля от первой вице-премьер-министра - министерки экономики Юлии Свириденко и имеющееся в распоряжении редакции.
"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", - цитирует СМИ письмо за подписью Юлии Свириденко, в котором она также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.
На запрос журналистов в коммуникационном офисе Дениса Шмыгаля ответили, что пока ответное письмо в офис премьера не поступило. Там также отрицают проведение собеседований с Мецгером.
В письме вроде бы указано, что Мецгер, несмотря на скандальное увольнение из Укрэксимбанка из-за нападения на журналистов, сейчас является советником миинстра инфраструктуры на общественных началах.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- Впоследствии прокуратура вручила подозрение отстраненному председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру. Также Мецгер из-за нападения на журналистов был отправлен под ночной домашний арест.
- 11 октября Мецгер написал заявление об уходе с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил его с должности председателя правления банка.
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