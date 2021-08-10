Обвиняемая по делу Шеремета детский кардиохирург Кузьменко впервые с 2019 года вернулась в операционную
Детский кардиохирург Юлия Кузьменко впервые с декабря 2019 года приехала на свою работу, начинается адаптация к рабочему процессу и восстановление ее практических навыков
Об этом сообщили на странице Free Dr Kuzmenko в Facebook.
"Сегодня наконец Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности. Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который поддерживал и ждал ее", - говорится в сообщении.
Кузьменко приехала на работу и зашла в ангиооперацийну, где выполняют тончайшие вмешательства в сердца детей.
"Пока (Кузьменко - ред.) не в статусе оперирующего хирурга, но мы уверены - это произойдет уже скоро! В ближайшее время будут решены все юридические моменты, и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить", - говорится в заявлении.
- 4 августа Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, смягчили меру пресечения - теперь она под ночным домашним арестом .
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