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Обвиняемая по делу Шеремета детский кардиохирург Кузьменко впервые с 2019 года вернулась в операционную

10 августа, 2021 вторник
14:43
Общество

Детский кардиохирург Юлия Кузьменко впервые с декабря 2019 года приехала на свою работу, начинается адаптация к рабочему процессу и восстановление ее практических навыков

Об этом сообщили на странице Free Dr Kuzmenko в Facebook.

"Сегодня наконец Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности. Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который поддерживал и ждал ее", - говорится в сообщении.

Кузьменко приехала на работу и зашла в ангиооперацийну, где выполняют тончайшие вмешательства в сердца детей.

"Пока (Кузьменко - ред.) не в статусе оперирующего хирурга, но мы уверены - это произойдет уже скоро! В ближайшее время будут решены все юридические моменты, и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить", - говорится в заявлении.

  • 4 августа Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, смягчили меру пресечения - теперь она под ночным домашним арестом .

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Юлия Кузьменко
дело Шеремета
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