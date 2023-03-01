Обвинительный акт против гауляйтера Балицкого направили в суд: инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины
Досудебное следствие по "губернатору" Запорожской области Евгения Балицкого завершено, ему инкриминируют коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора .
Стоит отметить, что Балицкий – народный депутат Украины в 2012-2019 годах, бывший член Партии регионов.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ Балицкий добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил "военно-гражданскую администрацию Запорожской области".
"С августа 2022 года псевдогубернатор с целью изменения границ территории и государственной границы Украины приступил к активной подготовке незаконного референдума о выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождении в состав РФ, о чем подписал ряд незаконных документов", - рассказали в ОГП.
После публикации в сети результатов псевдореферендума Балицкий обратился к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой принять в состав РФ Запорожскую область.
- Балицкому объявили подозрение в мае 2022 года.
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