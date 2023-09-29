Обвинительный акт по экс-президенту Януковича по делу незаконного завладения угодьями "Сухолучье" передали в суд

Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет об участке лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Вышгородском районе Киевщины. В 2007 году экспрезидент Янукович (на момент совершения преступления – премьер-министр) принял несколько решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабмина в управление Киевской облгосадминистрации. Таким образом, он завладел государственным земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства.

После этого некоторые лица (оказавшиеся родственниками или близкими Януковича и троих подозреваемых) обратились в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а затем с просьбой изменить целевое назначение земли, чтобы передать эти участки ООО, аффилированному с Януковичем.

Экспертиза установила, что ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 млн. грн. За период 2009-2011 годов на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который Янукович использовал в личных целях. Детективы НАБУ инициировали передачу гостинично-ресторанного комплекса в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

С момента побега Януковича в РФ в 2014 году и до ноября 2019 дело расследовал департамент спецрасследований ГПУ, который и сообщил лицам о подозрении в 2015-2016 годах. Расследование в отношении других лиц, находящихся в Украине, ГПУ завершило и направило в Шевченковский райсуд Киева, где идет рассмотрение.

По материалам расследования НАБУ и САП Министерство юстиции ранее подало административный иск о передаче в собственность государства активов Януковича, в том числе гостинично-ресторанного комплекса, построенного в Киевской области. Иск удовлетворил Высший антикоррупционный суд, а механизм конфискации стал возможным благодаря Закону Украины "О санкциях", применяемому только во время действия военного положения к лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.