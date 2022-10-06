Об этом сообщает The Associated Press.

В Нью-Йорке начинается судебный процесс между американским актером Кевином Спейси и Энтони Рэппом, который в 2017 году одним из первых выдвинул голливудской звезде обвинение в сексуальном насилии. Ожидается, что суд будет длиться менее двух недель.

6 октября начнется отбор присяжных для судебного разбирательства. Рэпп требует компенсации за "душевные и эмоциональные страдания, затраты на лечение и потерю работы". Также Рэпп и Спейси дадут показания на суде.

Отмечается, что среди других свидетелей, вероятно, будет психолог, считающий, что Рэпп переживает "посттравматическое стрессовое расстройство в результате встречи со Спейси".

Дело касается инцидента, который, как утверждает обвинение, произошел в 1986 году, когда 14-летний Рэпп был ребенком-актером, а 26-летний Спейси переживал момент прорыва на Бродвее.

Рэпп сообщил, что старший актер пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли.

По его словам, пьяный Спейси подхватил его на руки, "как жених, несущий невесту", затем положил на кровать и залез на него. Рэпп сказал, что он быстро вывернулся и ушел, а затем молчал о случившемся в течение 30 лет.

Когда Спейси стал известен, в таблоидах регулярно появлялись его фото в объятиях у мужчин.

В 1997 году журнал Esquire вышел с Кевином Спейси на обложке под названием "У Кевина Спейси есть секрет". В статье речь шла о гомосексуальной ориентации актера.

Спейси редко комментировал следующие новости. Он не возражал, что среди его друзей много геев, но ему неинтересно подтверждать или опровергать такие сообщения. В 2010 году Спейси называл разговоры о сексуальности "границей, которую он никогда не пересекал и не будет".

Авторы сериала "Карточный дом", главную роль в котором исполняет Кевин Спейси, заявили, что не будут продолжать сериал.

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