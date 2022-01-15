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Эксклюзив

Обвинения Петра Порошенко ничтожны и бездоказательны, - Бессмертный

15 января, 2022 суббота
16:31
Общество Роман Бессмертный

Дипломат Роман Бессмертный считает, что обвинения 5-го президента Украины Петра Порошенко в государственной измене являются бездоказательными и ничтожными, способными привести к внутреннему конфликту между обществом и властью

Такое мнение политик высказал в эфире программ Студия Запад с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

“Должен сказать две вещи. Первое, что касается обвинений и документа претензий в отношении 5 президента Украины Петра Порошенко. Это совершенно ничтожные и бездоказательные обвинения. И я, читая такие вещи, понимаю, что кто-то подбрасывая такие вещи президенту Зеленскому, явно провоцирует внутренний конфликт. Которым может воспользоваться сосед, уже стоящий с войсками у наших границ. Поэтому, если у власти осталось немного ума, то все это вокруг Порошенко нужно прекратить", - считает Бессмертный

Дипломат отметил, что преследование 5-го президента Украины Петра Порошенко рано или поздно выльется в конфликт общества и власти. По мнению Бессмертного, Зеленскому нужно больше внимания уделять вероятному вторжению Российской Федерации на территорию Украины

“Об Украине на этой неделе говорили многие. Решения же не принимают без Украины. Это позиция Запада. Сейчас я больше всего опасаюсь следующей встречи в Вене. Поскольку очень важно, чтобы Украина не просто присутствовала там, а четко задекларировала свою позицию. Поскольку если там прозвучит позиция, что готовы садиться за стол и говорить об очередной встрече с Россией, это разрушит всю ту модель, которая сейчас выстраивается. Для нас сейчас очень важно, чтобы Запад выдержал ту позицию, которую он занял", - добавил Бессмертный

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Роман Бессмертный
Петр Порошенко
Антон Борковский
Студия Запад с Антоном Борковским
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