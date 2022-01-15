Обвинения Петра Порошенко ничтожны и бездоказательны, - Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что обвинения 5-го президента Украины Петра Порошенко в государственной измене являются бездоказательными и ничтожными, способными привести к внутреннему конфликту между обществом и властью
Такое мнение политик высказал в эфире программ Студия Запад с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
“Должен сказать две вещи. Первое, что касается обвинений и документа претензий в отношении 5 президента Украины Петра Порошенко. Это совершенно ничтожные и бездоказательные обвинения. И я, читая такие вещи, понимаю, что кто-то подбрасывая такие вещи президенту Зеленскому, явно провоцирует внутренний конфликт. Которым может воспользоваться сосед, уже стоящий с войсками у наших границ. Поэтому, если у власти осталось немного ума, то все это вокруг Порошенко нужно прекратить", - считает Бессмертный
Дипломат отметил, что преследование 5-го президента Украины Петра Порошенко рано или поздно выльется в конфликт общества и власти. По мнению Бессмертного, Зеленскому нужно больше внимания уделять вероятному вторжению Российской Федерации на территорию Украины
“Об Украине на этой неделе говорили многие. Решения же не принимают без Украины. Это позиция Запада. Сейчас я больше всего опасаюсь следующей встречи в Вене. Поскольку очень важно, чтобы Украина не просто присутствовала там, а четко задекларировала свою позицию. Поскольку если там прозвучит позиция, что готовы садиться за стол и говорить об очередной встрече с Россией, это разрушит всю ту модель, которая сейчас выстраивается. Для нас сейчас очень важно, чтобы Запад выдержал ту позицию, которую он занял", - добавил Бессмертный
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля со временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене
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