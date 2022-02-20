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Главная война с Россией Обвинения, что Украина внезапно попытается вернуть оккупированные территории, противоречит любой логике, - Блинкен

Обвинения, что Украина внезапно попытается вернуть оккупированные территории, противоречит любой логике, - Блинкен

20 февраля, 2022 воскресенье
11:19
война с Россией Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обвинения Украины в попытке наступления на Донбассе противоречат логике

Об этом Блинкен заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь".

По его словам, идея о том, что Украина сейчас как-то угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран.

"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент в течение последних восьми лет, но выбрала именно этот момент, когда вокруг Украины - 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас на Донбассе происходит фабрикация провокаций, которую затем используют в качестве оправдания российского военного вторжения.

"Во-первых, идея о - цитирую: "геноциде" - совершенно ложная и, честно говоря, оскорбительная. Это обесценивает само слово, мягко говоря. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне той разграничительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ", - подчеркнул Блинкен.

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Донбасс
русская агрессия
ОРДЛО
США
Энтони Блинкен
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