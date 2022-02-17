Обвинение Украины в якобы провокациях на Донбассе - откровенная попытка РФ сфабриковать повод для вторжения, - МИД Великобритании
Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс заявила, что российские оккупационные войска ужесточили агрессивные действия на Востоке Украины и специально обвиняют в этом украинских военных
Об этом Трасс написала в Twitter.
"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - говорится в сообщении.
По словам должностного лица, Великобритания будет продолжать сообщать о случаях российской дезинформационной кампании относительно вооруженного конфликта на Востоке Украины.
Также Трасс отреагировала на обстрел Станицы Луганской утром, 17 февраля, когда снаряды попали в здание детского сада.
"Очень озабочена сообщениями об усилении российской агрессии: свыше 7 тыс. дополнительных военных у границы Украины и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине. Великобритания призывает Россию вывести свои войска - еще есть время для дипломатии и деэскалации", - подчеркнула Трасс.
- Как сообщалось ранее, 17 февраля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей были контужены.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.
- Кроме того, утром 17 февраля близ города Счастье, на Луганщине, был произведен артиллерийский обстрел. Во Врубовке Луганской области российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека.
- По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое военных и двое мирных жителей, еще трое гражданских контужены.
- В то же время в Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины на Донбассе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.49
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное