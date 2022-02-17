Обвинение Украины в якобы провокациях на Донбассе - откровенная попытка РФ сфабриковать повод для вторжения, - МИД Великобритании

Об этом Трасс написала в Twitter.



"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - говорится в сообщении.



По словам должностного лица, Великобритания будет продолжать сообщать о случаях российской дезинформационной кампании относительно вооруженного конфликта на Востоке Украины.



Также Трасс отреагировала на обстрел Станицы Луганской утром, 17 февраля, когда снаряды попали в здание детского сада.



"Очень озабочена сообщениями об усилении российской агрессии: свыше 7 тыс. дополнительных военных у границы Украины и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине. Великобритания призывает Россию вывести свои войска - еще есть время для дипломатии и деэскалации", - подчеркнула Трасс.



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