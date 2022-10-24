Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Войска агрессора проигрывают на всех направлениях, поэтому их новый командующий Суровикин использует, по его словам, нетрадиционные методы, а именно - террор, запугивание и провокации. Сегодня они хотели бы сформировать мнение среди граждан России и в мире, что в Украине не националисты и фашисты, а уже террористы, взорвавшие Крымский мост как объект гражданской инфраструктуры, а также, что мы готовим подрыв Каховской дамбы, ведь Россия во время угрозы потерять режим и контроль, а тем более проиграть в войне, готова на любые провокации в разных масштабах", - прокомментировал генерал.



Николай Маломуж отметил, что Путина нечем сдерживать, когда он видит системный проигрыш и падение своего режима.



"Для поддержки таких позиций, россияне вышли на абсурдный стратегический уровень обвинения Украины в использовании "грязной бомбы", что якобы мы нарушаем все принципы международного права по неприменению ядерных возможностей в ведении войны. То есть, они обвиняют нас в том, чем сами нам и угрожают. Россия пытается спровоцировать модель противостояния с Украиной и обвинить нас в террористических угрозах, в подготовке нами какой-то бомбы, уже все передовые страны мира поняли и выступили с заявлениями, что это абсурдная ситуация и провокация эскалации. Понятно, что речь идет необязательно о ядерной эскалации, но это может быть проведение диверсионных, террористических актов на временно оккупированных россиянами территориях или на территориях нашего государства, чтобы потом обвинить в Украину. Это сегодня стратегический посыл, который они будут пытаться реализовать на практике", - пояснил Маломуж.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"

24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".

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