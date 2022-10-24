Обвинение РФ по "грязной бомбе": в Украину по приглашению Кулебы едут эксперты МАГАТЭ

Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился", - сказал министр.

По словам Кулебы, в отличие от России, Украина была и остается прозрачной и "нам нечего прятать".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb