"Обвинение Литвы ложь и чистая пропаганда". В ЕС отреагировали на конфликт из-за транзита в Калининградскую область
Европейский Союз проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, в соответствии с которыми Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России
Об этом на брифинге в понедельник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует "Европейская правда".
Он заверил, что заявления российских лиц по поводу якобы блокады Калининградской области не соответствуют действительности.
"Транзит Калининградской областью и остальной Россией не был остановлен. Нет никакой блокады. Это во-первых. Во-вторых, транзит пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции, продолжается. В-третьих, как меня заверили литовские коллеги, Литва не удалась в односторонние ограничения и ввела только санкции ЕС. Подобные обвинения в отношении Литвы – ложь, чистая пропаганда", – подчеркнул Боррель.
Топдипломат ЕС отметил, что Литва только выполняет указания Еврокомиссии по введению санкций.
"Да, опять же, мы находимся в состоянии предосторожности. Мы дважды проверим юридические аспекты, чтобы подтвердить, что мы соблюдаем все законы. Но Литва не виновата. Она не внедряет национальные санкции, свою волю. Что она делает – это последствия предварительных консультаций с Еврокомиссией. Поэтому мы проверим, являются ли эти указания правильными и соответствуют ли они правилам", – заверил он.
- 17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу же инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.
- 20 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был заявлен "решительный протест" и предъявлено требование о "немедленной отмене рестрикций", сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Также в МИД РФ вызвали посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.
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