Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Всего погибли три работника станции", - говорится в сообщении.

"По завершении поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Фомы Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", - добавили в ведомстве.

Предыстория

8 июля прессслужба Минэнерго сообщила, что в Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. Тогда сообщалось об одном погибшем, еще двое считали пропавшими.

Как уточнили в Укрэнерго, эту станцию враг больше всех объектов обстреливал ракетами и артиллерией. Пока станция не работает.

"Случившееся в субботу - это следствие российских обстрелов. Скрытые повреждения, к сожалению, могут перерастать в столь значительные разрушения", - пояснили в компании.