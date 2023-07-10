Обвал крыши на ТЭС в Донецкой области: количество погибших выросло до трех
Число погибших в результате обвала крыши на ТЭС в Донецкой области 8 июля возросло. 10 июля под завалами обнаружили тело еще одного человека
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Всего погибли три работника станции", - говорится в сообщении.
"По завершении поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Фомы Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", - добавили в ведомстве.
Предыстория
8 июля прессслужба Минэнерго сообщила, что в Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. Тогда сообщалось об одном погибшем, еще двое считали пропавшими.
Как уточнили в Укрэнерго, эту станцию враг больше всех объектов обстреливал ракетами и артиллерией. Пока станция не работает.
"Случившееся в субботу - это следствие российских обстрелов. Скрытые повреждения, к сожалению, могут перерастать в столь значительные разрушения", - пояснили в компании.
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