Обувь на осень 2023: что нужно знать, чтобы подобрать стильную модель

Осенняя обувь радует модниц своим разнообразием, от стиля и цветовой гаммы, до степени утепления. Главное правило – выбирать обувь, которая вам нравится и соответствует стилю, удобству и климатическим условиям.

Важно помнить, что к осени стоит приобрести несколько пар обуви. В течение сезона погода существенно меняется. И если в сентябре можно носить туфли с открытым носком, балетки и текстильные кеды, тогда как в октябре-ноябре уже необходимо присмотреться к более закрытым моделям обуви.

Во всяком случае, осенний сезон очень непредсказуем, поэтому иметь разную обувь – это необходимость, которая позволит вам быть готовой к разным ситуациям и оставаться стильными в любую погоду.

На что обращать внимание при выборе осенней обуви

Выбирая модную обувь на осень, учитывайте погодные условия, ваш стиль и личные потребности для того, чтобы обувь отвечала вашим ожиданиям и была практичной в использовании. Однако основными факторами являются:

Материалы. Выбирайте обувь, которая изготовлена из водонепроницаемых или водоотталкивающих материалов. Это поможет избежать промокания обуви в дождливую погоду и сохранит ее вид.

Качественная подошва. Осень часто сопровождается скользкими путями. Выбирайте обувь с гибкими, но стойкими подошвами, которые обеспечат хорошее сцепление с поверхностью.

Помните о стиле. Выбирайте обувь, которая соответствует вашему стилю и подходит к вашему гардеробу. Сейчас на пике популярности сапоги с напуском, лоферы на большой подошве и ботфорты. Не покупайте обувь, которая не подходит вашему гардеробу. Перед покупкой сапог, образа подумайте с чем вы их сможете одевать.

Удобство. Это немаловажный фактор, поэтому убедитесь, что обувь хорошо подходит для долгих прогулок или просто отдыха на открытом воздухе.

Стильная цветовая гамма. Как и в одежде, цвет обуви имеет большое значение. Учитывайте, что светлые оттенки быстрее загрязняются осенью, а темные или средние оттенки могут быть более практичными.

Вариативность. Обувь на осень из разных материалов и цветов позволяет вам кардинально свой образ и подчеркивать свой стиль.

Размер. Еще одна важная характеристика для закрытой обуви, поскольку неверный размер может вызвать неудобства и дискомфорт, а затем проблемы со стопой.

Фото: Freepik

Трендовые цвета обуви

Общими тенденциями, которые наблюдаются в этом осеннем сезоне, является использование темно-синего цвета и серебристо-металлических оттенков. Темный синий цвет близок к черному, выглядит стильно и сдержанно, достаточно универсален и подходит для использования в различных интерпретациях.

Как всегда, осенью можно ожидать использования приглушенных, природных и насыщенных цветов, отражающих осеннюю палитру. Типичными для этого сезона есть оттенки коричневого, красного, темно-зеленого, а также классический черный, серый и кремовый.

Кстати, красный – это действительно тренд сезона осень-зима 2023/24. Многие дизайнеры представили разные вариации этого цвета, от яркого красного до глубокого бордового. Его можно было увидеть на показах многих брендов – Victoria Beckham, Hermеs, Prada.

Фото: Vogue

Стильная обувь, которую стоит выбрать этой осенью

Известные модельеры порадовали поклонников моды комфортными и удобными моделями обуви. Коллекции осень-зима отличились более простыми и лаконичными вариантами, которые прекрасно впишутся в кэжуал стиль многих женщин.

Модели "kitten heel"

Туфли на микроподборах, или "kitten heel" - это обувь с маленьким каблуком до 2 дюймов (5 см). Такие туфли очень элегантны, идеально подходят для ищущих классические и удобные модели, которые выглядят сдержанно и женственно.

Фото: Pinterest

Нормкор кроссовки

Все девушки, обожающие Casual костюмы или более лаконичные образы с джинсами, сейчас очень обрадуются. Ведь в новом осеннем сезоне кроссовки в этом стиле были представлены на показах у многих известных дизайнеров – Miu Miu, Heron Preston, Paco Rabbane и другие.

Стиль "нормкор" (normcore) определяется простотой, невнятностью и удобным дизайном, без чрезмерных деталей или ярких цветов. Кроссовки должны быть нейтральными и универсальными, подходя к любому образу.

Фото: Vogue

Ботинки с грубой подошвой

Армейские ботинки обычно изготовляют с прочной и грубой подошвой, которая хорошо адаптируется к разным условиям. Милитари стиль может хорошо сочетаться с разными образами, придавая к ним элемент решимости и силы. Ботинки также могут иметь элементы, которые придают им большую строгость – пряжки или замки. Обычно используют темные цвета, такие как хаки, черный или коричневый. Именно их использовали дизайнеры Fendi и Max Mara.

В общем, ботинки с тракторной подошвой не новые, а популярные не первый год из-за своей универсальности и комфорта.

Фото: Vogue

Туфли "Мэри Джейн"

Еще один не очевидный, но удобный и интересный тренд среди осенней обуви в этом сезоне. Такие туфли стали популярны в середине 20 века и продолжают оставаться популярными благодаря своей элегантности и универсальности в стилизации образа.

Главными чертами обуви "Мэри Джейн" является наличие застежки - обычно это ремешок или липучка, которая пересекается вокруг лодыжки или вокруг стопы. Каблук небольшой или средней высоты может использоваться также танкетка. Эта обувь может иметь разнообразное оформление, такие как вышивка, объемные детали, банты, цветы или другие декоративные элементы.

Фото: Vogue

Обувь в металлических оттенках

Обувь в оттенке металлик и с использованием металлических элементов стильный и модный выбор, придавая образу современности и элегантности. Этот оттенок прекрасно подходит для разных видов обуви, включая туфли, ботинки, кроссовки, сапоги и т.д.

Это помогает разнообразить ваши образы и подобрать обувь для разных мероприятий. Серебристо-металлическая обувь может быть удачно совмещена как с повседневным, так и с вечерним или офисным стилем, придавая образу некоторой роскоши и оригинальности.

Фото: Pinterest

Стильные лоферы

Сегодня уже сложно представить стильный осенний образ без них. Лоферы – это утонченная обувь, которая добавляет нотку элегантности к образу и является отличным вариантом для тех, кто ищет комфорт и стиль в одном.

Они доступны в различных вариациях, включая классические лоферы, таселлоферы, утепленные модели или на грубой подошве. Такое разнообразие позволяет подобрать их под разные образы и ситуации.

Фото: Pinterest