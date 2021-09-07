Обустроили зону барбекю: в Умани хасиды разожгли костер на балконе дома

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"В Умани спасатели потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе. 7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.



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