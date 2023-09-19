"Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ
В Славянске правоохранители задержали вражескую информаторку, которая из окна собственного дома вероятно шпионила за перемещением техники Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары. Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, вовлеченных в контрнаступление под Бахмутом", - говорится в материале.
По данным правоохранителей, чтобы отслеживать перемещение украинских защитников, женщина обустроила так называемый наблюдательный пункт в собственной квартире. Информацию она передавала на телеграмму-канал, который администрируют российские спецслужбы.
СБУ задержала фигурантку. Ей сообщили фигурантке о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Жительнице Славянска грозит до 8 лет заключения.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Южноукраинской атомной электростанции.
- Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который из-за запрещенной соцсети передавал деэнеровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
- СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
- Кроме того, правоохранители задержали в Славянске мужчину, передававшую рашистам разведданные об украинских войсках, за это ему обещали деньги и "должность" после якобы оккупации.
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