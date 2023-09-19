"Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары. Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, вовлеченных в контрнаступление под Бахмутом", - говорится в материале.

По данным правоохранителей, чтобы отслеживать перемещение украинских защитников, женщина обустроила так называемый наблюдательный пункт в собственной квартире. Информацию она передавала на телеграмму-канал, который администрируют российские спецслужбы.

СБУ задержала фигурантку. Ей сообщили фигурантке о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Жительнице Славянска грозит до 8 лет заключения.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.