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Главная Криминал "Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ

"Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ

19 сентября, 2023 вторник
10:23
Криминал

В Славянске правоохранители задержали вражескую информаторку, которая из окна собственного дома вероятно шпионила за перемещением техники Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары. Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, вовлеченных в контрнаступление под Бахмутом", - говорится в материале.

По данным правоохранителей, чтобы отслеживать перемещение украинских защитников, женщина обустроила так называемый наблюдательный пункт в собственной квартире. Информацию она передавала на телеграмму-канал, который администрируют российские спецслужбы.

СБУ задержала фигурантку. Ей сообщили фигурантке о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Жительнице Славянска грозит до 8 лет заключения.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Южноукраинской атомной электростанции.
  • Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который из-за запрещенной соцсети передавал деэнеровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
  • СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
  • Кроме того, правоохранители задержали в Славянске мужчину, передававшую рашистам разведданные об украинских войсках, за это ему обещали деньги и "должность" после якобы оккупации.
СБУ
Война с Россией
Донетчина
окупанти
Новости Славянска
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