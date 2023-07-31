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Преподавателя информатики из Запорожья подозревают в сборе информации о дислокации ВСУ для врага

31 июля, 2023 понедельник
14:32
Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила преподавателя информатики одного из местных вузов в прифронтовых районах Запорожья, который мог скрыто собирать информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, мужчина под видом дачника посещал садовые кооперативы, находящиеся вблизи линии столкновения. Используя бинокль и другую оптику, он скрыто собирал информацию о местах дислокации, а также перемещении украинских защитников и военной техники в Запорожском направлении.

Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники. Собранные данные мужчина посылал представителю страны-агрессора через Telegram, говорят правоохранители.

Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию российских спецслужб фигурант скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору.

Отмечается, что эта информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Во время обыска по месту жительства задержанного спецслужащие обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ, 4 сигнально-шумовых пистолета, переработанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів

Фото: СБУ

на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів

Фото: СБУ

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Также 31 июля спецслужбы обнаружили незаконный канал обмена денег между Украиной и РФ, работавший с помощью криптовалют и платежных систем Юmoney и Webmoney.
Украина
Россия
СБУ
военные силы Украины
Запорожская область
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