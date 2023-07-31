Преподавателя информатики из Запорожья подозревают в сборе информации о дислокации ВСУ для врага
Служба безопасности Украины разоблачила преподавателя информатики одного из местных вузов в прифронтовых районах Запорожья, который мог скрыто собирать информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, мужчина под видом дачника посещал садовые кооперативы, находящиеся вблизи линии столкновения. Используя бинокль и другую оптику, он скрыто собирал информацию о местах дислокации, а также перемещении украинских защитников и военной техники в Запорожском направлении.
Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники. Собранные данные мужчина посылал представителю страны-агрессора через Telegram, говорят правоохранители.
Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию российских спецслужб фигурант скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.
Сотрудники СБУ задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору.
Отмечается, что эта информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Во время обыска по месту жительства задержанного спецслужащие обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ, 4 сигнально-шумовых пистолета, переработанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также 31 июля спецслужбы обнаружили незаконный канал обмена денег между Украиной и РФ, работавший с помощью криптовалют и платежных систем Юmoney и Webmoney.
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