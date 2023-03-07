Обучение военных и поддержка вступления в НАТО: Литва анонсировала новый пакет помощи Украине
Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился с коллегой из Литвы – обсудили новый пакет поддержки Украины
Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем жесткую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет поддержки для Украины", - сказал во время встречи Анушаускас.
В частности, в нынешнем году планируется подготовить 1600 украинских бойцов на курсах по разминированию в Литве совместно с северными странами.
Отметим, что инструкторы литовской армии учат украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и приобщаясь к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как Interflex.
Министр также подчеркнул, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе, где среди других важных вопросов будет искаться согласие на перспективу членства Украины.
На встрече отмечалось, что к этому времени Литва оказала Украине военную поддержку почти на 409 миллионов евро. Сейчас формируется новый пакет поддержки.
- 12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами. Вильнюс планирует наращивать мощности по производству этого вида вооружения.
- Позже сообщалось , что Литовская Служба охраны государственной границы отправила в Украину оборудование для блокировки дронов, электрогенераторы, комплекты теплой одежды и бесконтактные термометры.
- 1 февраля министерство обороны Литвы анонсировало подготовку в 2023 году в стране защитников Украины, на которое выделено 4 млн. евро.
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