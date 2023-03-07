Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем жесткую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет поддержки для Украины", - сказал во время встречи Анушаускас.

В частности, в нынешнем году планируется подготовить 1600 украинских бойцов на курсах по разминированию в Литве совместно с северными странами.

Отметим, что инструкторы литовской армии учат украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и приобщаясь к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как Interflex.

Министр также подчеркнул, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе, где среди других важных вопросов будет искаться согласие на перспективу членства Украины.

На встрече отмечалось, что к этому времени Литва оказала Украине военную поддержку почти на 409 миллионов евро. Сейчас формируется новый пакет поддержки.