Обучение в ЕС прошли уже 16 тыс. украинских бойцов, - Боррель
Около 16 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в странах Европейского Союза
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских солдат уже прошли обучение", - написал он.
Боррель отметил, что страны-участники ЕС поставили в Украину боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро.
"Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины", - добавил он.
- Во время заседания союзников Украины в формате "Рамштайн" было решено создать в Польше центр технического обслуживания танков Leopard 2.
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