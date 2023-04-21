Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских солдат уже прошли обучение", - написал он.

Боррель отметил, что страны-участники ЕС поставили в Украину боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро.

"Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины", - добавил он.