Обучение украинцев на F-16 начнется летом, в Восточной Европе планируют создать тренинговый центр, - минобороны Нидерландов
Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО
Об этом сказала министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с журналистами по итогам Рамштайна, передает "Общественное".
"Мы с Данией планируем начать программу тренировки (для украинских пилотов на F-16, — ред.) как можно быстрее, а также работаем над более долгосрочными решениями, в частности, созданием тренингового центра, который будет размещаться в одной из восточноевропейских стран", — сказала она.
Министр отметила, что около 2 недель назад страны получили зеленый свет от Вашингтона относительно тренировок украинских пилотов на F-16.
"Мы ведем этот вопрос вместе с Данией, мы планируем начать тренировку первой партии уже очень скоро, наша амбиция - это начать этим летом. Но мы увидим, кто что сможет предложить еще. У нас есть F-16, которые могут быть доступны, но мы все еще на стадии планирования — будет ли это нужно», — сказала Оллонгрен.
Отвечая на вопрос, сколько украинских пилотов пройдут обучение, она отметила, что обучение будут начинать для ограниченного количества пилотов.
"Это нормально, ведь начинать нужно будет с тех, кто владеет английским, опытными пилотами и т.д. А потом мы уже будем расширять процесс на базе этого. Затем мы будем двигаться к созданию тренингового центра, где будут тренироваться как украинцы, так, вероятно, и другие пилоты (стран) НАТО, тоже переходящие на F-16", — сказала министерка обороны Нидерландов.
В то же время Оллонгрен не ответила, в какой именно стране будет создан тренинговый центр.
"Дания и Нидерланды руководят этим процессом вместе. Тренинговый центр будет в одной из восточноевропейских стран НАТО, пока я не могу раскрывать, какая это будет страна. Это среднесрочная перспектива", - сказала она.
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- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
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- Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
- 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
- Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция".
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