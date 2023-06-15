Об этом сказала министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с журналистами по итогам Рамштайна, передает "Общественное".

"Мы с Данией планируем начать программу тренировки (для украинских пилотов на F-16, — ред.) как можно быстрее, а также работаем над более долгосрочными решениями, в частности, созданием тренингового центра, который будет размещаться в одной из восточноевропейских стран", — сказала она.

Министр отметила, что около 2 недель назад страны получили зеленый свет от Вашингтона относительно тренировок украинских пилотов на F-16.

"Мы ведем этот вопрос вместе с Данией, мы планируем начать тренировку первой партии уже очень скоро, наша амбиция - это начать этим летом. Но мы увидим, кто что сможет предложить еще. У нас есть F-16, которые могут быть доступны, но мы все еще на стадии планирования — будет ли это нужно», — сказала Оллонгрен.

Отвечая на вопрос, сколько украинских пилотов пройдут обучение, она отметила, что обучение будут начинать для ограниченного количества пилотов.

"Это нормально, ведь начинать нужно будет с тех, кто владеет английским, опытными пилотами и т.д. А потом мы уже будем расширять процесс на базе этого. Затем мы будем двигаться к созданию тренингового центра, где будут тренироваться как украинцы, так, вероятно, и другие пилоты (стран) НАТО, тоже переходящие на F-16", — сказала министерка обороны Нидерландов.

В то же время Оллонгрен не ответила, в какой именно стране будет создан тренинговый центр.

"Дания и Нидерланды руководят этим процессом вместе. Тренинговый центр будет в одной из восточноевропейских стран НАТО, пока я не могу раскрывать, какая это будет страна. Это среднесрочная перспектива", - сказала она.