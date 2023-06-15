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Обучение украинцев на F-16 начнется летом, в Восточной Европе планируют создать тренинговый центр, - минобороны Нидерландов

15 июня, 2023 четверг
22:54
Война с Россией

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО

Об этом сказала министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с журналистами по итогам Рамштайна, передает "Общественное".

"Мы с Данией планируем начать программу тренировки (для украинских пилотов на F-16, — ред.) как можно быстрее, а также работаем над более долгосрочными решениями, в частности, созданием тренингового центра, который будет размещаться в одной из восточноевропейских стран", — сказала она.

Министр отметила, что около 2 недель назад страны получили зеленый свет от Вашингтона относительно тренировок украинских пилотов на F-16.

"Мы ведем этот вопрос вместе с Данией, мы планируем начать тренировку первой партии уже очень скоро, наша амбиция - это начать этим летом. Но мы увидим, кто что сможет предложить еще. У нас есть F-16, которые могут быть доступны, но мы все еще на стадии планирования — будет ли это нужно», — сказала Оллонгрен.

Отвечая на вопрос, сколько украинских пилотов пройдут обучение, она отметила, что обучение будут начинать для ограниченного количества пилотов.

"Это нормально, ведь начинать нужно будет с тех, кто владеет английским, опытными пилотами и т.д. А потом мы уже будем расширять процесс на базе этого. Затем мы будем двигаться к созданию тренингового центра, где будут тренироваться как украинцы, так, вероятно, и другие пилоты (стран) НАТО, тоже переходящие на F-16", — сказала министерка обороны Нидерландов.

В то же время Оллонгрен не ответила, в какой именно стране будет создан тренинговый центр.

"Дания и Нидерланды руководят этим процессом вместе. Тренинговый центр будет в одной из восточноевропейских стран НАТО, пока я не могу раскрывать, какая это будет страна. Это среднесрочная перспектива", - сказала она.

  • Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
  • Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
  • 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
  • Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция".
Нидерланды
Дания
F-16
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