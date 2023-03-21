Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять до полугода, - бригадный генерал Воздушных сил ВСУ
Украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями менее чем за полгода. Украина нуждается в самолетах с характеристиками, подобными F-16
Об этом сообщил бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в Telergram.
По его словам, украинские пилоты "выжимают максимум" из устаревшей техники, истощенной морально и физически.
"Нам нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации Воздушных Сил. Сейчас мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики", - написал Голубцов.
Военный напомнил, что недавно два украинских летчика проходили тестирование в США - это дало понимание союзникам, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16.
"У нас хорошие новости - срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее 6 месяцев," - отметил Голубцов.
По словам бригадного генерала ПС ВСУ, у Украины есть возможности для хранения авиации. В частности, ВСУ уже получили западные системы противовоздушной обороны, в том числе для защиты аэродромной инфраструктуры.
- Ранее издание Politico сообщило, что сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16. В обращении чиновники отметили, что война с Россией сейчас находится "на критическом этапе", и истребители могут стать преимуществом для Киева.
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