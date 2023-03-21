Об этом сообщил бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в Telergram.

По его словам, украинские пилоты "выжимают максимум" из устаревшей техники, истощенной морально и физически.

"Нам нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации Воздушных Сил. Сейчас мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики", - написал Голубцов.

Военный напомнил, что недавно два украинских летчика проходили тестирование в США - это дало понимание союзникам, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16.

"У нас хорошие новости - срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее 6 месяцев," - отметил Голубцов.

По словам бригадного генерала ПС ВСУ, у Украины есть возможности для хранения авиации. В частности, ВСУ уже получили западные системы противовоздушной обороны, в том числе для защиты аэродромной инфраструктуры.