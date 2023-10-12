Обучение украинских пилотов F-16: Болгария поможет с курсами английского языка
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым: они подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества
Об этом Умеров сообщил в соцсети Х.
Он рассказал, что меморандум предусматривает сотрудничество в области киберзащиты, стратегических коммуникаций и получения военно-технической поддержки.
"Документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества. Кроме того, Болгария поможет с курсами английского для будущих украинских пилотов F-16", - отметил министр.
Умеров выразил благодарность за поддержку Украины министру Тагареву и всему болгарскому народу.
- 12 октября стало известно, что Дания передаст Украине первые истребители F-16 уже в марте-апреле 2024 года.
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