Обучение украинских пилотов F-16: Болгария поможет с курсами английского языка

Об этом Умеров сообщил в соцсети Х.

Он рассказал, что меморандум предусматривает сотрудничество в области киберзащиты, стратегических коммуникаций и получения военно-технической поддержки.

"Документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества. Кроме того, Болгария поможет с курсами английского для будущих украинских пилотов F-16", - отметил министр.

Умеров выразил благодарность за поддержку Украины министру Тагареву и всему болгарскому народу.