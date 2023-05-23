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Обзор

Обучение пилотов на F-16 станут первым шагом к предоставлению истребителей Украине. Мировые СМИ об Украине 23 мая

Андриана Стахив
23 мая, 2023 вторник
21:07
Мир про Украину

Обучение пилотов на F-16 станут первым шагом к предоставлению истребителей Украине, украинские военные продолжают битву за Бахмут, а репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича россияне продолжают содержать под стражей

Об этом и не только писали мировые медиа 23 мая:

The New York Times

Как сообщает NYT, министерство обороны России заявило, что оттеснило проукраинских бойцов обратно через границу. Однако Легион "Свобода России" говорит, что его атаки продолжаются. Во вторник, 23 мая, произошли столкновения на пограничном переходе, также прогремел взрыв на оборонном заводе.

Тем временем Польша заявляет о готовности начать обучение украинских пилотов на F-16 . Они готовы научить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в ближайшие месяцы. Процесс фактической доставки самолетов в Украину займет минимум несколько месяцев , лидеры стран НАТО заявили, что они будут важнее для будущего сдерживания России, чем для долгожданного украинского контрнаступления в этом году. Но обучение украинских пилотов является первым шагом перед тем, как союзники передадут самолеты американского производства, подчеркивают в издании.

Также NYT публикует материал "Битва за Бахмут в фотографиях" . Здесь журналисты описывают события со слов очевидцев, перемежая их фотографиями из города, где уже столько времени ведутся ожесточенные бои. Фото гражданских, спасаемых из изувеченных домов, разрушенные районы Бахмута, уставшие украинские воины заказывают еду в последнем рабочем киоске с пиццей, местные спасают дом и тушат пожар, работа украинской артиллерии. История жизни и битвы Бахмута в объективе, как ее увидели американские репортеры.

винищувач F-16

Фото: gettyimages

The Washington Post

Издание тоже не обходит тему деятельности Легиона "Свобода России" на территории РФ . Российские официальные лица говорят , что контртеррористическая операция изгнала диверсантов из граничащего с Украиной западного региона Белгорода. А министерство обороны России заявило, что силовики убили 70 боевиков и уничтожили четыре пехотных машины и пять пикапов. Заявление министерства не подвергается независимой проверке, подчеркивают в WP. По словам Пескова, следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с белгородским инцидентом. Однако созвать совбез там не планируют.

Среди главных новостей WP пишет о боях в Бахмуте , сообщая, что в окрестностях города продолжаются боевые действия , несмотря на российские заявления о захвате города. А вместе с тем акцентирует внимание на том, что московский суд одобрил продление на три месяца срока содержания под стражей репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича , которого россияне обвиняют в шпионаже.

Фото: WSJ

The Guardian

Издание публикует подборку важных с их точки зрения новостей о войне в Украине. В частности, о том, что страны ЕС предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет в рамках масштабной программы, начатой два месяца назад. "Следующие дни, недели и месяцы будут стратегически решающими в войне в Украине", – убежден Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению журналиста Эвана Гершковича. Там уверены, что он вообще не должен быть задержан, и обещают делать все возможное, чтобы вернуть репортера домой. "Журналистика не является преступлением" , – отмечает представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

Между тем, губернатор Белгородской области России предупредил местных жителей, чтобы они не спешили возвращаться в свои дома , поскольку ночью продолжились нападения в приграничном районе. Он подтвердил, что жители района были эвакуированы из их домов в понедельник и размещены во временном жилье после того, как в нескольких селах и приграничном городке начались бои.

CNN

Выступая перед журналистами в Брюсселе накануне встречи министров обороны ЕС, глава Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул , что обучение украинских пилотов на F-16 не делает НАТО и союзников НАТО стороной конфликта. "Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе предоставить истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что мы здесь надолго и что Россия не сможет от нас избавиться", – отметил он.

Издание также сообщает , что часть Бахмута все еще под контролем Украины , ссылаясь на слова советника президента Украины по вопросам национальной безопасности Алексея Данилова.

Около 100 мирных жителей эвакуированы из приграничных российских населенных пунктов Глотово и Козинка в Белгородской области, пишет CNN. Впоследствии медиа также добавляет заявление губернатора области о том, что антитеррористическая операция в Белгородской области завершена.

BBC

Британское медиа фокусируется на событиях в Белгородской области . В частности, подает заверения российских властей о том, что группировка, которая пересекла границу, разгромлена. Также сообщает об эвакуации населения. "Россия заявляет, что 70 нападавших были убиты, и настаивает на том, что боевики были украинцами. Но Киев отрицает свою причастность, а две российские военизированные группы заявили, что за вторжением стоят именно они", – добавляют в BBC.

Gazeta Wyborcza

"Выборча" публикует разговор с военным Легиона "Свобода России" . "Да, я стреляю в своих соотечественников, но пытаюсь думать, что убиваю не россиян, а людей, незаконно вторгшихся на территорию чужой страны", – говорит он. Граждане РФ, воюющие в Легионе "Свобода России", не скрывают, что их целью является не только освобождение оккупированных Россией регионов Украины, но и борьба с Путиным , который "разрушил российскую экономику" и лишил россиян возможности развития и права на счастливое будущее ".

"Выборча" сообщает , что украинские пилоты уже приступили к тренировкам в Польше на F-16, ссылаясь на Жозепа Борреля. "Я рад, что в нескольких странах наконец-то началась подготовка пилотов F-16. Это будет продолжаться определенное время, но чем быстрее, тем лучше", – отметил он.

Жозеп Боррель

Фото: reuters

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