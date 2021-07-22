Обучение Agile Spirit 2021: корабли ВМС ВСУ пересекли Черное море и прибыли в Грузию
Корабельная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины осуществила переход морем и прибыла в грузинский порт Поти для участия в международных учениях Agile Spirit 2021
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Корабельная группа прибыла в Грузию в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск".
"Во время перехода морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений. В частности, борьбу за живучесть корабля, противовоздушной, противокорабельной, противоминной обороны. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводства по стандартам НАТО", - рассказали в ВМС.
Военные в частности отрабатывали действия по противовоздушной обороне судна - перевод зенитно-огневых средств в высшую боевую готовность и отражения ударов воздушного противника силами тактической группы. Кроме того, военные отработали сценарий с воспламенением горюче-смазочных материалов.
- Напомним, ранее сообщалось, что Украина вместе с США, Канадой и еще 12 странами примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии.
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