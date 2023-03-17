Обучали ВСУ: РФ ввела санкции против британских военных инструкторов
МИД России ввел санкции против 23 граждан Великобритании, в том числе офицеров британских вооруженных сил, обучавших на территории страны украинских военнослужащих
Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.
Известно, что под ограничения попали, в частности, командиры военных формирований, которые предоставляли инструкторов для подготовки военнослужащих ВСУ.
Кроме того, запрет на въезд в Россию МИД ввел в отношении руководства корпорации Zinc Network. По мнению ведомства, эта организация, действуя по заказу правительства Великобритании, "ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения по событиям в Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным "иноагентами" на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве".
В то же время МИД РФ ввел санкции в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, привлеченных, по версии министерства, к "подавлению независимых журналистов".
- 17 марта стало известно, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 персон, поддержавших агрессию России против Украины.
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