Об этом сообщила в Медиацентре посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко .

"Дискуссия о нашем будущем членстве (в НАТО - ред.) получила формализованный характер. То есть раньше это были какие-то неофициальные обсуждения в кулуарах. Потому что официально не задавали этот вопрос. Теперь это обсуждение будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов, второе - я не исключаю, что произойдет уже на уровне министров обороны", - сказала Галибаренко.

Посол предположила, что обсуждение вступления Украины в НАТО на уровне министров состоится в немецком Рамштайне - 12-13 октября.

"12-13 октября сначала будет встреча в формате "Рамштайн", это специальная контактная группа по поддержке Украины, а на следующий день будет заседание министров обороны, где мы ожидаем нашего министра Обороны Резникова", - добавила посол.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. И добавил, что это – справедливо.

Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил , что по новому социологическому опросу более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.