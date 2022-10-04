Обсуждение вступления Украины в НАТО на уровне министров состоится 12-13 октября, - Галибаренко
Заявка Украины на вступление в НАТО формализовала вопрос и перевела обсуждение на уровень министров обороны Альянса, это произойдет, вероятно, 12-13 октября
Об этом сообщила в Медиацентре посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко .
"Дискуссия о нашем будущем членстве (в НАТО - ред.) получила формализованный характер. То есть раньше это были какие-то неофициальные обсуждения в кулуарах. Потому что официально не задавали этот вопрос. Теперь это обсуждение будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов, второе - я не исключаю, что произойдет уже на уровне министров обороны", - сказала Галибаренко.
Посол предположила, что обсуждение вступления Украины в НАТО на уровне министров состоится в немецком Рамштайне - 12-13 октября.
"12-13 октября сначала будет встреча в формате "Рамштайн", это специальная контактная группа по поддержке Украины, а на следующий день будет заседание министров обороны, где мы ожидаем нашего министра Обороны Резникова", - добавила посол.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. И добавил, что это – справедливо.
- Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил , что по новому социологическому опросу более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.
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