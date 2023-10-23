Обсуждение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоится в Иране, – Reuters
В понедельник, 23 октября, министры иностранных дел Ирана, Турции, России, Грузии, Азербайджана и Армении встретятся в Иране для обсуждения мирного соглашения между Баку и Ереваном
Об этом сообщает Reuters.
Первая встреча главы МИД России, Армении и Азербайджана после сентябрьского наступления азербайджанских сил в Нагорном Карабахе также состоится на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
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Информационное агентство IRNA цитирует заявление министерства иностранных дел о том, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран".
Это было намеком на Соединенные Штаты и Европейский Союз, чье вовлечение в поиск мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном особенно раздражает Москву.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
На следующий день власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. Впоследствии в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорному Карабаху, которые составят оружие.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения. На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.
Позже Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинению Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе. 1 октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.
3 октября Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда, а премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
Впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном и открыть транспортные коммуникации до конца года.
Также ранее сообщалось . что глава МИД России Сергей Лавров 23 октября прибудет в Иран для встречи с министрами Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана и Турции.
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