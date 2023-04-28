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Обсуждение и дебаты — сильные стороны демократии, даже во время войны, — POLITICO

28 апреля, 2023 пятница
15:02
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В Украине становятся все острее вопросы о том, как сбалансировать подотчетность, надзор, единство во время войны и лидерство

Должны ли украинцы — или те, кто поддерживает Украину — в это время войны воздерживаться от публичной критики лидеров страны, включая президента Владимира Зеленского? Следует ли им воздерживаться от вопросов о том, как ведется страна, как ведется война, или что сделало или не смогло сделать правительство накануне вторжения России?
Является ли непатриотичным или даже опасным — искать недостатки, поскольку критика может ослабить общественный дух, предложить Кремлю пропагандистский корм и нанести вред стране в глазах западных партнеров, возможно, поставив под угрозу поддержку Украины?

Оппозиционные политики страны, общественные лидеры и некоторые военные уже некоторое время ежедневно борются с этой дилеммой. И они жалуются, что Зеленский и его команда рассматривают любую критику — включая то, что подразумевается как конструктивный комментарий для исправления ошибок — как попытку приуменьшить военные усилия и подорвать единство в трудный час Украины.

Сторонники Зеленского утверждают, что Украина, находясь в состоянии войны, нуждается в сильном лидере. Хорошо это или плохо, но в это опасное время Зеленский и Украина должны рассматриваться как неделимые. Он является символом сопротивления, привлекающего поддержку Запада. Критикуя его, вы подрываете Украину и ее борьбу, а для демократии должны быть ограничения.

Но вопрос в том, как сбалансировать подотчетность, надзор, единство и лидерство во время войны, стали более актуальными после опубликованного в середине недели блестящего интервью в Интернете с бывшим офицером украинской разведки Романом Червинским — недавно исполнявшм обязанности командира подразделения спецназа.

В интервью Червинский — имеющий отчаянно храбрую репутацию, а также историю споров с главными помощниками Зеленского — обвинил правительство в "преступной халатности" за то, что оно не подготовило в достаточной степени страну к вторжению России, и он спросил, почему за несколько недель до вторжения был издан приказ разминировать мосты вдоль Крымского перешейка и один на Чонгаре, что позволило российским войскам прорваться и быстро захватить Херсон на юге.


Червинский также утверждал, что во второй день войны чиновники в офисе Зеленского отказались разрешить взорвать мост через реку Ирпень к северу от украинской столицы без его согласия. Командир 72-й бригады ВСУ в конце концов уничтожил этот мост "по собственной инициативе, и таким образом Киев был спасен", - сказал Червинский - хотя у него нет четкого представления, были ли ошибки вызваны недалекостью или предательством.
Во вторник киевский суд на закрытом заседании избрал Червинскому меру пресечения в виде двухмесячного заключения без права внесения залога, поскольку против него заведено дело за провал спецзадания. Утверждается, что миссия – убеждение российского пилота дезертировать на своем боевом самолете – была опрометчивой, несанкционированной и привела к утечке информации, что привело к тому, что Россия нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в центральной Украине в июле, в результате чего погиб офицер, еще 17 украинских военных получили ранения.

"Его самовольные действия привели к вражескому ракетному обстрелу аэродрома "Канатово" Кировоградской области летом 2022 года", – коротко сообщила пресс-служба спецслужбы Украины вскоре после задержания Червинского. Но Червинский сказал, что его задержание политически мотивировано и является частью стратегии правительства "преследовать своих оппонентов и уничтожить людей, которые могут говорить о своих решениях и действиях до войны" и после вторжения. Он настаивает, что миссия была санкционирована.

"Нам нужно задавать вопросы, но теперь правительство пытается сделать так, чтобы люди молчали", — сказал он, жалуясь, что руководство страны не позволяет людям "обсуждать или критиковать правительственные решения в телемарафоне" — сервисе, объединяющем все национальные каналы страны, частные и общественные, в единую платформу наземного телевидения, контролируемую правительством Телемарафон был создан согласно указу президента, изданного год назад в марте, якобы для того, чтобы украинцы могли получать "проверенную" информацию.

У Червинского также есть история атак на помощников Зеленского. В декабре 2021 года он назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака российским "агентом влияния". Ранее эти двое конфликтовали из-за запланированной спецоперации по захвату наемников Вагнера. Учитывая этот фон, многие относятся к его замечаниям осторожно.

Но все чаще рядовые украинцы начинают задавать подобные вопросы о подготовке к войне, о том, как она велась после этого, и о сохранении глубоко укоренившейся коррупции в стране. Поскольку наземная война ограничена на востоке и Киеву больше не угрожает, ощущение экзистенциального кризиса уменьшилось, а передышка побуждала к активизации политических дебатов. Например, расследование Фонда госимущества, управляющего госпредприятиями, проводимое антикоррупционным агентством страны НАБУ, сейчас привлекает внимание общественности.

Между тем смелее становятся те, кто говорит, что Зеленский и его команда захватывают слишком много власти и правят указами больше, чем это нужно. Усилия правительства подавить оппозицию, используя свой контроль над телемарафоном, и постоянное неприятие критики, стигмируя ее как "пророссийскую", получают гораздо больше негативных последствий, поскольку критики опасаются, что Зеленский перехватывает их с прицелом на выборы в следующем году.

Ранее в этом месяце спикер украинского парламента – член правящей партии Зеленского "Слуга народа" – гневно отреагировал на статью POLITICO, исследующую сильные и слабые стороны президента Украины, в которой цитируются критические оппозиционные депутаты. Распечатав копии статьи, он разослал их лидерам оппозиционных партий с нацарапанными на них словами "Е значит Единство". Лидер "Европейской Солидарности" - партии предшественника Зеленского, Петр Порошенко - направил свой экземпляр с ответом "Д значит Демократия".
Оппозиционные законодатели сейчас возмущены тем, что они считают усилением правительственного контроля, указывая на увольнение избранных мэров, давление на независимые государственные органы, ограничение парламентского контроля, а также отказ чиновников Кабинета Министров прийти в парламент, чтобы ответить на вопросы. И сомневаются, не перестарается ли Зеленский, ссылаясь на военное положение во многих своих действиях.

"Мы попали в игру политического шантажа. Они считают наши требования по прозрачности и подотчетности нелояльными, но лояльность к президенту и лояльность к стране – это не одно и то же", – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе, оппозиционный депутат и бывший вице-премьер.

Подотчетность и надзор, дискуссии и дебаты – сильные стороны демократии, а не слабые, даже во время войны, сказала она. И она и другие оппозиционные законодатели считают, что пора для западных партнеров использовать свои рычаги влияния, помогая гарантировать, что Украина будет на демократической траектории и после войны.

Джейми Деттмер, редактор общественного мнения в POLITICO Europe

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