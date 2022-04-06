Обсуждение членами ЕС новых санкций против России продолжается. Больше всего дискуссий вокруг угольного эмбарго, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников издания, дипломаты Европейского Союза не одобрили в среду новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в частности, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты.

Еврокомиссия предложила эмбарго на импорт всех видов угля из России в рамках нового пакета мер. Теперь они должны быть утверждены правительствами ЕС, однако некоторые из них выражают обеспокоенность последствиями санкций. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с переговорами.

Пока неясно, как будет решен этот вопрос, хотя дипломаты с оптимизмом смотрели на возможность достижения компромисса на новой встрече представителей ЕС в четверг.

Напомним, сегодня о новых санкциях объявили США и Великобритания . Обе страны заверили, что эти ограничения согласованы с ЕС и G20.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb