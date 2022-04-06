Обсуждение членами ЕС новых санкций против России продолжается. Больше всего дискуссий вокруг угольного эмбарго, - Reuters
Дискуссии по перечню новых санкций продлятся 7 апреля и дипломаты с оптимизмом смотрят на достижение компромисса
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников издания, дипломаты Европейского Союза не одобрили в среду новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в частности, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты.
Еврокомиссия предложила эмбарго на импорт всех видов угля из России в рамках нового пакета мер. Теперь они должны быть утверждены правительствами ЕС, однако некоторые из них выражают обеспокоенность последствиями санкций. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с переговорами.
Пока неясно, как будет решен этот вопрос, хотя дипломаты с оптимизмом смотрели на возможность достижения компромисса на новой встрече представителей ЕС в четверг.
- Напомним, сегодня о новых санкциях объявили США и Великобритания . Обе страны заверили, что эти ограничения согласованы с ЕС и G20.
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