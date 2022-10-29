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Война с Россией: хроника
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OPINION

Обсуждают ли в ситуационных комнатах власти вопросы зимы?

Виктор Пузанов
29 октября, 2022 суббота
14:01
Мнение

Люди, кого вы выбрали? Кого вы выбираете руководить жизнью громад (от территориальных до масштабов государства)?

У меня крутится в голове одна мысль. Крутится после суток без электричества, без возможности спланировано заниматься делами и с легкой обеспокоенностью за содержимое холодильника и морозилки (и да, я понимаю, что это только начало, дальше будет).

Мы со всеми моими знакомыми обсуждали весной, что так будет. Что они перед зимой будут долбить инфраструктуру. Что они приложат максимум усилий, чтобы заморозить украинцев, до которых не смогли дотянуться оккупацией. Чтобы если и не уничтожить максимум из нас, то хотя бы сделать жизнь невыносимой.

Кто-то знает о какой-то (хотя бы) рабочей группе, созданной при правительстве (или хотя бы при местных советах группки, группочки) для подготовки к такому варианту событий? Планы? План "А", план "Б"? Сделаны ли запасы, сделаны пункты обогрева и коллективного приготовления пищи? Такие группы были созданы в июне? Ах, только в августе? Ах, черт, я не расслышал. Не были созданы нигде. Эх.

Ну, хорошо.

Возможно, прямо сейчас проходит круглосуточное заседание супер-пупер-группы суперспецов, выполняющих мозговой штурм? Собраны со всей страны ученые, энергетики, практики и теоретики, решающие вопросы:

  • как защитить оставшуюся критическую инфраструктуру (с привлечением нашего командования Противовоздушной обороны, конечно);
  • что нам нужно из оборудования (купить или выпросить) и что нужно сделать для скорейшего восстановления и защиты на будущее;
  • как быть с людьми, которые, возможно, скоро останутся вообще без работы, тепла, еды и других средств к существованию.

Нет? И такого в ситуационных комнатах Белого дома (зачеркнуто) ОП (и в местных администрациях) не происходит?

Бл**ь, люди, кого вы выбрали? Кого вы выбираете руководить жизнью громад (от территориальных до масштабов государства)? Одна надежда, что это все нам дано (и еще многое будет дано этой "про***ной" зимой (с) арестович), чтобы мы начали наконец думать. Ладно, хоть не "настоящий полковник" сейчас у руля, было бы совсем весело.

И да, я согласен. Давайте закончим эту войну. Разъеб***те их всех уже наконец, и покончим с этим.

Держитесь. Все.

Источник

Об авторе. Виктор Пузанов, волонтер, бывший сотрудник Мининфраструктуры Украины, логист.

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