Обсуждается экспорт российского аммиака через Украину, - Генсек ООН
Организация Объединенных Наций и Турция обсуждают возможный экспорт российского аммиака через трубопровод в Украине
Об этом рассказал Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Anadolu .
"Черноморская зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, Президент Эрдоган и я лично участвуем в обеспечении того, чтобы она продолжалась, чтобы она растянулась во времени. Сейчас обсуждается возможность экспорта российского аммиака через те же каналы по трубопроводу , который пересекает Украину, поэтому мы упорно работали вместе, Турция и ООН, чтобы минимизировать влияние войны в Украине", - сказал Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН заявил, что миру нужны российские удобрения.
"Санкции не касаются продовольствия и удобрений, и нам очень нужны российские удобрения в тот момент, когда мы наблюдаем кризис рынка удобрений", - добавил Генсек.
Гутерриш рассказал, что разговаривал с Путиным: "Я считаю, что наши послания будут очень похожи, как когда мы работаем с Украиной, так и когда мы работаем с Российской Федерацией, и интересы Турции и интересы ООН – это мир".
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Позже и министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".
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