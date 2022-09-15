Об этом рассказал Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Anadolu .

"Черноморская зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, Президент Эрдоган и я лично участвуем в обеспечении того, чтобы она продолжалась, чтобы она растянулась во времени. Сейчас обсуждается возможность экспорта российского аммиака через те же каналы по трубопроводу , который пересекает Украину, поэтому мы упорно работали вместе, Турция и ООН, чтобы минимизировать влияние войны в Украине", - сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН заявил, что миру нужны российские удобрения.

"Санкции не касаются продовольствия и удобрений, и нам очень нужны российские удобрения в тот момент, когда мы наблюдаем кризис рынка удобрений", - добавил Генсек.

Гутерриш рассказал, что разговаривал с Путиным: "Я считаю, что наши послания будут очень похожи, как когда мы работаем с Украиной, так и когда мы работаем с Российской Федерацией, и интересы Турции и интересы ООН – это мир".