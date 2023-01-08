Обсуждаем с Францией отправку систем ПВО Украине, - глава МИД Италии Таяни
Правительство Италии еще дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине, после чего о нем будет проинформирован парламент
Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет издание Ansa .
"Мы также обсуждаем с французами усовершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", - сказал Таяни.
В частности комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Таяни сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы являемся важным собеседником, но об оружии речь не шла".
"Мы должны продолжать работать во благо мира, но есть признаки, которые не позволяют быть оптимистами: пока нет реальных проявлений открытости с российской стороны", - сказал Таяни.
- В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.
- 27 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в разговоре с президентом Украины рассказала, что ее страна рассматривает вопрос о предоставлении средств противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.
- 28 декабря стало известно, что Италия продолжит поддерживать Украину в том числе оказанием военной помощи, в частности, страна предоставит системы ПВО, "если будет такая возможность".
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