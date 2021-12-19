"Обсудить российское военное наращивание": делегация конгресса США посетила Киев
Делегация конгресса США посетила Киев на фоне военного обострения со стороны РФ
Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в Facebook.
"Представитель конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства", - говорится в сообщении.
Глава делагации вместе с коллегами Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.
"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.Как следует из фото, которое опубликовало диппредставительство, они провели встречу с министром Алексеем Резниковым.
- Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.
- Согласно исследованию Atlantic Council, российские войска продолжают движение вблизи границы с Украиной.
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