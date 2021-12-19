"Обсудить российское военное наращивание": делегация конгресса США посетила Киев

Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в Facebook.



"Представитель конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства", - говорится в сообщении.

Глава делагации вместе с коллегами Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Согласно исследованию Atlantic Council, российские войска продолжают движение вблизи границы с Украиной.

Издание CNN сообщает, что Украина в рамках помощи просит Соединенные Штаты Америки предоставить новое вооружение для защиты от РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужно летальное оружие для обороны от РФ.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сказал, что Литва готова передать Украине летальное оружие.

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Как следует из фото, которое опубликовало диппредставительство, они провели встречу с министром Алексеем Резниковым.