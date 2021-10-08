Обсудили угрозы "Северного потока-2": заместитель помощника Блинкена встретилась с Ермаком

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, включая подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.



Также собеседники обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере и обсудили угрозы российского газопровода "Северный поток-2".



Ермак отметил важность вступления США к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.



Данниган акцентировала внимание на необходимости осуществления в Украине реформ, усиления антикоррупционных органов и сообщила о готовности США поддерживать эти инициативы в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что Данниган встретилась с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником, представителями правительства, гражданского общества и СМИ и почтила память украинцев, погибших в результате российской агрессии.