Обсудили угрозы "Северного потока-2": заместитель помощника Блинкена встретилась с Ермаком
В четверг, 7 октября, заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган, которая приехала в Киев с первым визитом, встретилась с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, включая подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.
Также собеседники обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере и обсудили угрозы российского газопровода "Северный поток-2".
Ермак отметил важность вступления США к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.
Данниган акцентировала внимание на необходимости осуществления в Украине реформ, усиления антикоррупционных органов и сообщила о готовности США поддерживать эти инициативы в дальнейшем.
- Напомним, ранее сообщалось, что Данниган встретилась с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником, представителями правительства, гражданского общества и СМИ и почтила память украинцев, погибших в результате российской агрессии.
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