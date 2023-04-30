Об этом Валерий Залужный сообщил в телеграме.

"Провел встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - Командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - подчеркнул он.

Также главнокомандующие обсудили важность своевременного предоставления Украине достаточного количества широкого спектра вооружения и систем ПВО и подготовки украинских военных.

"Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины. Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь", - добавил Валерий Залужный.