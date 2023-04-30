Обсудили сценарии контрнаступления: Залужный встретился с главнокомандующим силами НАТО в Европе
Главнокомандующие ВСУ и ВС НАТО в Европе Валерий Залужный и Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте и поставку оружия
Об этом Валерий Залужный сообщил в телеграме.
"Провел встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - Командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - подчеркнул он.
Также главнокомандующие обсудили важность своевременного предоставления Украине достаточного количества широкого спектра вооружения и систем ПВО и подготовки украинских военных.
"Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины. Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь", - добавил Валерий Залужный.
- 20 апреля Валерий Залужный обсудил с Кристофером Каволи приоритетные направления по вооружению и ситуации на фронте.
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